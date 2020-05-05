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«Единороссы» выполнили просьбу главы Бурятии

«Единороссы» выполнили просьбу главы Бурятии
Власть,  Фото:egov-buryatia.ru
Члены «Единой России» собрали более двух миллионов рублей из личных средств на помощь нуждающимся

Семь депутатов Народного Хурала и 30 депутатов Горсовета Улан-Удэ - члены Бурятского регионального отделения партии «Единая Россия» - помогли людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации из-за ограничительных мероприятий и коронавируса

Члены партии приобрели 2000 продуктовых наборов на сумму, собранную из личных средств. 1000 наборов отправлена в семьи нуждающихся в сельских районах республики, ещё 1000 распределяют по заявкам в Улан-Удэ.

Один комплект продуктов весит 10 кг, в него входят: молоко, чай, макароны, сахар крупа, рыбные и мясные консервы, баранки, печенье, сок, колбаса и сладости. 250 коробок отгружены в центр добровольчества «Добродом» для доставки волонтёрами по заявкам.

- Я обратился к «Единой России» по всей республике с просьбой найти нуждающиеся семьи и граждан, материальное положение которых в период ограничений сильно ухудшилось и помочь этой категории лиц, объединившись с волонтерскими центрами. Однопартийцы откликнулись и не остались в стороне. И сегодня в районах Бурятии члены партии «Единая Россия» помогают жителям по всей республике вместе с 800 волонтерами, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

3000 одноразовых масок в начале пандемии и 7000 многоразовых масок приобретено на деньги, собранные депутатами. Открыты волонтёрские центры в каждом районе. Для городских поликлиник №2 и №3 закуплено два автомобиля. 350 чайных корзин было передано для медперсонала БСМП и инфекционной больницы.


глава Бурятии Алексей Цыденов правительство республики коронавирус Единая Россия
 
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