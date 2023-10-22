В Бурятии неисправимый водитель-пьяница лишился автомобиля





Житель Закаменского района пошёл под суд за пьяную езду. Один раз его уже поймали на таком нарушении. Мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения») и на полтора года лишили его водительских прав.



Несмотря на это, в международный женский день 8 марта закаменец снова сел за руль, приняв «на грудь», и около 16:35 попался в таком виде сотрудникам ГИБДД. При разбирательстве выяснилось, что наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе составило 0,84 мг/л – это значительно превышает допустимую норму.



Буквально через час, в 17:45, пьяного мужчину вновь остановили автоинспекторы. Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ («Управление ТС в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию»).



В итоге нарушителю назначили наказание – 380 часов обязательных работ, на три года запретили ему садиться за руль и конфисковали автомобиль. Приговор уже вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Закаменского районного суда.

