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В Бурятии неисправимый водитель-пьяница лишился автомобиля

В Бурятии неисправимый водитель-пьяница лишился автомобиля
Общество,  Фото:Pixabay.com
Он умудрился дважды за день попасться за рулём «под градусом»

Житель Закаменского района пошёл под суд за пьяную езду. Один раз его уже поймали на таком нарушении. Мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения») и на полтора года лишили его водительских прав.

Несмотря на это, в международный женский день 8 марта закаменец снова сел за руль, приняв «на грудь», и около 16:35 попался в таком виде сотрудникам ГИБДД. При разбирательстве выяснилось, что наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе составило 0,84 мг/л – это значительно превышает допустимую норму.

Буквально через час, в 17:45, пьяного мужчину вновь остановили автоинспекторы. Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ («Управление ТС в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию»).
 
В итоге нарушителю назначили наказание – 380 часов обязательных работ, на три года запретили ему садиться за руль и конфисковали автомобиль. Приговор уже вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Закаменского районного суда.
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