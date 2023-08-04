На юге Байкала разыграют кубок России по скайраннингу

Он состоится 19 августа в Иркутской области
Кубок России по альпинизму в дисциплине «скайраннинг-марафон» пройдёт 19 августа в Слюдянском районе Иркутской области. Ожидается, что участие в старте примут около 150 спортсменов – это мужчины и женщины 18 лет и старше из Москвы, Московской, Иркутской, Челябинской, Новосибирской, Самарской, Свердловской областей, Красноярского, Забайкальского и Приморского краёв.
Дистанция скайраннинг-марафона составит 45 км, перепад высот на участках –1690 м. Итоги кубка России подведут в личных зачётах среди мужчин и женщин. Предварительная регистрация идёт до 10 августа.
Кубок России стартует в 9:00 часов 19 августа на центральной площади Слюдянки (ул. Парижской Коммуны, 1), затем спортсменам предстоит подняться на пик Черского. Одновременно с кубком страны проводятся чемпионаты Иркутской области по альпинизму в дисциплинах «скайраннинг-марафон» на дистанции 45 км и «скайраннинг-гонка» на 36 км, а также состоятся забег на 18 км и соревнования по северной ходьбе на 5 км.
- Соревнования посвящены 100-летию создания государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта и 100-летию альпинизма в России, - сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
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