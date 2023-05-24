В Бурятии выпускникам посоветовали обойтись без воздушных шариков



- Министерство образования и науки Бурятии разделяет вашу заботу об окружающем. В ближайшее время во всех образовательных организациях республики будет проведена разъяснительная работа с рекомендацией заменить традиционный запуск гелиевых шаров на другие, более экологичные традиции, – заявили в министерстве.





Жители Еравнинского района Бурятии поинтересовались, можно ли на школьных выпускных вечерах запускать в небо гелиевые воздушные шарики. Ответ им дали в министерстве образования и науки Бурятии. Там отметили, что официального запрета нет, но предложили альтернативу.- Хотим напомнить, что запуск воздушных шаров очень вредит окружающей среде. Рекомендуем обратить внимание на другие красивые и запоминающиеся мероприятия в честь выпуска – например, посадка деревьев или закладка капсулы с посланием будущим потомкам, – приводят комментарий ведомства в группе «Еравна-инфо.24/7».Пять лет назад, в ноябре 2018-го, бывший директор организации «Бурятское региональное отделение по Байкалу» и нынешняя глава Минприроды РБ Наталья Тумуреева предложила «закрыть» небо воздушным шарикам. Она разместила в соцсетях открытое письмо, адресованное руководству республиканского Минобрнауки и комитета по образованию Улан-Удэ. В своём обращении Тумуреева призналась: как бороться с этой проблемой, она не знает.- В этом году во всей Бурятии в школу пошли 16 с половиной тысяч первоклассников и 6900 из них – в Улан-Удэ. И почти во всех школах есть традиция запускать гелиевые шары в воздух. Почти 7 тысяч шаров поднялись над Улан-Удэ и упали в окрестностях города, – заявила она тогда и добавила, что рано или поздно их латексные оболочки и полиэтиленовые верёвки начинают разлагаться, выделяя токсичные вещества, которые, в свою очередь, попадают в почву и воду.Многие жители республики эту идею поддержали, а кто-то и вовсе призвал наложить табу на производство воздушных шариков. Другие, напротив, заявили, что они абсолютно безвредны.На сторону Натальи Тумуреевой тогда встали республиканские чиновники. В комментариях под её постом в соцсетях отметилось Минобрнауки.