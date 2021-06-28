Организаторами стали представители «Голоса кочевников» и филармония
Фестиваль «Голос кочевников» (0+) и Бурятская филармония запускают online-проект под слоганом «Оживим наше лето» (16+).
- Мы предлагаем музыкантам снять видео со своей авторской песней, можно в акустике, под открытым небом — в поле, у воды или у костра, на горе, в лесу или на даче. Интересная локация в городе тоже подходит! – сообщают организаторы проекта.
Снять видео можно даже на телефон, главное требование - хороший звук.
Будет здорово, если участники расскажут о своих планах на лето, настроении, о том, что вдохновляет в это нестабильное время.
Видео необходимо присылать на электронную почту voicenomad2022@gmail.com
Ролики опубликуют на всех аккаунтах фестиваля «Голос кочевников» и Бурятской филармонии.
Работы оценит экспертный совет фестиваля, лучшие участники выступят на «Голосе кочевников‐2022». Такую же возможность получит музыкант, получивший наибольшее количество отзывов и лайков от аудитории.
Работы принимаются до 31 августа.
- Давайте оживим наше лето! А нашей аудитории предлагаем придумать название для проекта. Пишите свои идеи в комментариях, - обратились к подписчикам «Голоса кочевников» в Instagram.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии вот уже второй год подряд запретили музыкальный этнофестиваль «Голос кочевников». Если в прошлом году вопрос его проведения практически не обсуждался, то в этом году уже были известны даты проведения и был заявлен хедлайнер фестиваля. Им должна была стать легендарная рок-группа «Танцы минус». Однако в связи с неблагополучной эпидситуацией фестиваль перенесли на будущий год.
Арт-директор фестиваля Наталья Уланова призналась, что произошедшее «вгоняет в эмоциональную яму».
В Бурятии запустили online-проект «Оживим наше лето»
Общество, Фото:
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