Работает расчёт пожарно-спасательной части № 40
В Селенгинском районе тушат возгорание на центральном кладбище в Гусиноозёрске.
- Работает расчёт пожарно-спасательной части № 40. Подробности уточняются, - отметили в группе «Селенга-инфо.24/7».
В паблике «Весь Гусиноозёрск» выложили видео с места пожара. В комментариях люди уверяют, что возгорание уже потушили.
В райцентре Бурятии тушат пожар на кладбище
Происшествия, Фото:
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