В райцентре Бурятии тушат пожар на кладбище

Работает расчёт пожарно-спасательной части № 40



В Селенгинском районе тушат возгорание на центральном кладбище в Гусиноозёрске.



- Работает расчёт пожарно-спасательной части № 40. Подробности уточняются, - отметили в группе «Селенга-инфо.24/7».



В паблике «Весь Гусиноозёрск» выложили видео с места пожара. В комментариях люди уверяют, что возгорание уже потушили.

