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В райцентре Бурятии тушат пожар на кладбище

В райцентре Бурятии тушат пожар на кладбище
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Работает расчёт пожарно-спасательной части № 40

В Селенгинском районе тушат возгорание на центральном кладбище в Гусиноозёрске.

- Работает расчёт пожарно-спасательной части № 40. Подробности уточняются, - отметили в группе «Селенга-инфо.24/7».

В паблике «Весь Гусиноозёрск» выложили видео с места пожара. В комментариях люди уверяют, что возгорание уже потушили.
пожар кладбище

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