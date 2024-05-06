Две золотые медали завоевали студенты республики
С 1 по 3 мая в Санкт-Петербурге проходил этап кубка мира – международный турнир по гиревому спорту «Белые ночи». В соревнованиях принимали участие 300 спортсменов. Турнир проводился в четырёх весовых категориях среди юношей и девушек, юниоров и юниорок, мужчин и женщин, а также ветеранов.
Как сообщает студенческий спортивный клуб «Байкальские волки», студент Бурятского госуниверситета Андрей Пивень стал победителем соревнований в длинном цикле – эстафете. Спортсмен выполнил норматив мастера спорта международного класса.
Ещё одна представительница БГУ Александра Барбакова выиграла золото в весовой категории до 63 кг в длинном цикле. Сейчас Андрей и Александра проходят учебно-тренировочные сборы в Тульской области.
По итогам международного турнира в Санкт-Петербурге будет сформирована сборная России по разным возрастным категориям для выступления на чемпионате и первенстве мира.
Гиревики Бурятии победили на этапе кубка мира
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