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Гиревики Бурятии победили на этапе кубка мира

Гиревики Бурятии победили на этапе кубка мира
Общество,  Фото:БГУ
Две золотые медали завоевали студенты республики

С 1 по 3 мая в Санкт-Петербурге проходил этап кубка мира – международный турнир по гиревому спорту «Белые ночи». В соревнованиях принимали участие 300 спортсменов. Турнир проводился в четырёх весовых категориях среди юношей и девушек, юниоров и юниорок, мужчин и женщин, а также ветеранов.

Как сообщает студенческий спортивный клуб «Байкальские волки», студент Бурятского госуниверситета Андрей Пивень стал победителем соревнований в длинном цикле – эстафете. Спортсмен выполнил норматив мастера спорта международного класса.

Ещё одна представительница БГУ Александра Барбакова выиграла золото в весовой категории до 63 кг в длинном цикле. Сейчас Андрей и Александра проходят учебно-тренировочные сборы в Тульской области.

По итогам международного турнира в Санкт-Петербурге будет сформирована сборная России по разным возрастным категориям для выступления на чемпионате и первенстве мира.

Бурятия спорт кубок мира гиревой спорт

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