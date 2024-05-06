В Бурятии произошёл пожар на территории школы

Происшествия, Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

Эвакуировался 51 человек



В селе Новая Курба Заиграевского района потушили пожар на территории школы, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



- В 13:25 на пульт пожарной части поступило сообщение о возгорании мастерских помещений на территории средней общеобразовательной школы. По прибытии первого пожарного подразделения было установлено, что горит крыша неэксплуатируемого помещения старых мастерских, находящегося в 200 метрах от школы, - говорится в сообщении.



По предварительным данным, пострадавших нет. До прибытия пожарных из школы эвакуировался 51 человек – дети, а также девять взрослых.



По состоянию на 14:08, пожар ликвидирован на площади 24 кв.м.



Предварительной причиной пожара названо неосторожное обращение с огнём.

