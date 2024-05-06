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В Бурятии произошёл пожар на территории школы

В Бурятии произошёл пожар на территории школы
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Эвакуировался 51 человек

В селе Новая Курба Заиграевского района потушили пожар на территории школы, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

- В 13:25 на пульт пожарной части поступило сообщение о возгорании мастерских помещений на территории средней общеобразовательной школы. По прибытии первого пожарного подразделения было установлено, что горит крыша неэксплуатируемого помещения старых мастерских, находящегося в 200 метрах от школы, - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет. До прибытия пожарных из школы эвакуировался 51 человек – дети, а также девять взрослых.

По состоянию на 14:08, пожар ликвидирован на площади 24 кв.м.

Предварительной причиной пожара названо неосторожное обращение с огнём. 
пожар школа

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