В Улан-Удэ наконец-то разобрались с «раем для Плюшкина»

Пару недель назад в региональном отделении Народного фронта рассказали о 30-летней свалке, которая разрослась в микрорайоне Орешкова – в гаражном кооперативе на улице Уссурийская. Зловонную яму с мусором местные жители окрестили «раем для Плюшкина».
Свалка образовалась прямо в котловане для недостроенного гаража. Нечистоплотные люди складировали бытовые и строительные отходы за кирпичными стенами заброшки. Изначально глубина ямы составляла пять метров, но под конец она переполнилась.
На помойке даже встречались гниющие трупики крыс. Кто-то организовал там же пристанище для бродячих псов. А местные автомобилисты сливали на свалке отработанные технические жидкости.
Местные обращались в природоохранную прокуратуру, а надзорное ведомство, в свою очередь, подало в суд иск. Помойку должны были ликвидировать ещё в декабре, но так ничего и не сделали. Обращение в природоохранную прокуратуру и мэрию в итоге направили уже сами «фронтовики».
- Важно не только очистить участок, но и не допустить повторения истории. От дальнейшего использования этой земли зависят чистота и порядок на ней, – подчеркнули ранее общественники.
Обращение возымело эффект – за зловонную помойку взялись сотрудники комбината по благоустройству городской администрации. Все отходы уже вывезли и площадку расчистили. На это ушло несколько дней
Активисты попросили власти установить там информационный щит и камеру. А регионального оператора по обращению с ТКО – компанию «ЭкоАльянс» – призвали соблюдать график вывоза мусора в ближайшем частном секторе.