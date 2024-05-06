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В Улан-Удэ наконец-то разобрались с «раем для Плюшкина»

В Улан-Удэ наконец-то разобрались с «раем для Плюшкина»
Общество,  Фото:ОНФ
Зловонную помойку с дохлыми крысами в отдалённом микрорайоне ликвидировали

Пару недель назад в региональном отделении Народного фронта рассказали о 30-летней свалке, которая разрослась в микрорайоне Орешкова – в гаражном кооперативе на улице Уссурийская. Зловонную яму с мусором местные жители окрестили «раем для Плюшкина».

Свалка образовалась прямо в котловане для недостроенного гаража. Нечистоплотные люди складировали бытовые и строительные отходы за кирпичными стенами заброшки. Изначально глубина ямы составляла пять метров, но под конец она переполнилась.

На помойке даже встречались гниющие трупики крыс. Кто-то организовал там же пристанище для бродячих псов. А местные автомобилисты сливали на свалке отработанные технические жидкости.

Местные обращались в природоохранную прокуратуру, а надзорное ведомство, в свою очередь, подало в суд иск. Помойку должны были ликвидировать ещё в декабре, но так ничего и не сделали. Обращение в природоохранную прокуратуру и мэрию в итоге направили уже сами «фронтовики».

- Важно не только очистить участок, но и не допустить повторения истории. От дальнейшего использования этой земли зависят чистота и порядок на ней, – подчеркнули ранее общественники.

Обращение возымело эффект – за зловонную помойку взялись сотрудники комбината по благоустройству городской администрации. Все отходы уже вывезли и площадку расчистили. На это ушло несколько дней

Активисты попросили власти установить там информационный щит и камеру. А регионального оператора по обращению с ТКО – компанию «ЭкоАльянс» – призвали соблюдать график вывоза мусора в ближайшем частном секторе.

мусор свалка ОНФ

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