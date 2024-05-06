Был объявлен срочный сбор добровольцев
В Муйском районе Бурятии объявили срочный сбор добровольцев на тушение лесных пожаров возле посёлка Таксимо. В группе «Муя-инфо.24/7» сообщили, что существует угроза посёлку.
- Сбор на ул. Притрассовая. Иметь при себе лопаты, грабли, - говорилось в сообщении.
Чуть позже здесь отметили, что добровольцы работают на тушении лесного пожара вдоль железной дороги. Местных жителей призвали присоединиться к ним.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Муйском районе из-за лесных возгораний ввели режим повышенной готовности.
Информация уточняется.
В Бурятии лесной пожар угрожает посёлку Таксимо
Происшествия, Фото:
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