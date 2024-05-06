Сборная России встретится со сборной мира
Впервые Бурятия примет международный турнир серии гран-при по боевому самбо среди мужчин. Соревнования состоятся 18 мая в Улан-Удэ, сообщает министерство спорта РБ.
В физкультурно-спортивном комплексе города встретятся сборная России по самбо против сборной мира. Семь участников из зарубежных стран (Казахстан, Монголия, Белоруссия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Киргизия) померятся силой с семью участниками сборной команды России (Республика Бурятия, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Белгородская область).
Республику Бурятия представят Алдар Намсараев и Константин Подойницын. Вход на турнир свободный.
Возрастное ограничение: 6+.
Улан-Удэ примет международный турнир по боевому самбо
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