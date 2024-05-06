Победители турнира получили путёвку на всероссийский финал
4 мая в Бурятии завершился футбольный турнир «Большие звёзды светят малым. Дивизион Владимира Граната». В соревнованиях принимали участие футболисты 2015 года рождения.
По итогам турнира победителями стали юные спортсмены из команды «Голеадор». Второе место заняла команда «Спартак». Тройку призёров замкнула спортивная школа №5.
Лучшими игроками турнира признаны: Владимир Б. («Спарта») – «Лучший вратарь»; Всеволод К. («Спартак») – «Лучший защитник», Марк В. (спортивная школа №5) – «Лучший нападающий»; Базар Т. («Голеадор») – «Лучший игрок турнира». Об этом сообщает Детская футбольная лига РБ.
В Бурятии определили «малых» футбольных «звёзд»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Соревнования состоятся 10 мая
Поздравления принимала чета Корякиных
Им стал музей школы №42
Две золотые медали завоевали студенты республики
«Ударными темпами» планируют выпустить 100 миллионов будущих рыбок. ФОТО
В копилке республики – золото, серебро и две бронзы
Младший сержант Буян Куулар награждён за «беспримерные мужество и героизм»
Муниципальные учреждения культуры организовали музыкальные концерты для ветеранов Великой Отечественной
Зловонную помойку с дохлыми крысами в отдалённом микрорайоне ликвидировали
Турнир проходил в Подмосковье
Тематический вагон будет курсировать по маршруту №2
Каждый день в городе ловят по 20-30 таких нарушителей
Они не дождались надбавок в 30 тысяч рублей
Святыню встретили в Свято-Троицком храме в Улан-Удэ
Косолапый даже не обратил на них внимание