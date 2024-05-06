В Бурятии определили «малых» футбольных «звёзд»

Общество, Фото: ДФЛ РБ

Победители турнира получили путёвку на всероссийский финал



4 мая в Бурятии завершился футбольный турнир «Большие звёзды светят малым. Дивизион Владимира Граната». В соревнованиях принимали участие футболисты 2015 года рождения.



По итогам турнира победителями стали юные спортсмены из команды «Голеадор». Второе место заняла команда «Спартак». Тройку призёров замкнула спортивная школа №5.



Лучшими игроками турнира признаны: Владимир Б. («Спарта») – «Лучший вратарь»; Всеволод К. («Спартак») – «Лучший защитник», Марк В. (спортивная школа №5) – «Лучший нападающий»; Базар Т. («Голеадор») – «Лучший игрок турнира». Об этом сообщает Детская футбольная лига РБ.

