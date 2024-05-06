В Бурятии документалисты повстречали медведя

Косолапый даже не обратил на них внимание



В Забайкальском национальном парке в Бурятии команда Ивана и Светланы Усановых собирает материалы для документального фильма о ФГБУ «Заповедное Подлеморье». Во время работы они повстречались с медведем .



- Хозяин тайги был замечен на полуострове Святой Нос, недалеко от местности Монахово. Он бродил вдоль берега, пытался разбить кромку льда и рыл освободившуюся от снега землю. Казалось, увлечённый своими делами, совсем не обращал внимания на людей и позволил заснять себя с разных ракурсов, - рассказали в «Заповедном Подлеморье».



Специалисты призвали туристов быть осторожными во время путешествий и отдыха.

