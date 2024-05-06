Косолапый даже не обратил на них внимание
В Забайкальском национальном парке в Бурятии команда Ивана и Светланы Усановых собирает материалы для документального фильма о ФГБУ «Заповедное Подлеморье». Во время работы они повстречались с медведем .
- Хозяин тайги был замечен на полуострове Святой Нос, недалеко от местности Монахово. Он бродил вдоль берега, пытался разбить кромку льда и рыл освободившуюся от снега землю. Казалось, увлечённый своими делами, совсем не обращал внимания на людей и позволил заснять себя с разных ракурсов, - рассказали в «Заповедном Подлеморье».
Специалисты призвали туристов быть осторожными во время путешествий и отдыха.
В Бурятии документалисты повстречали медведя
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