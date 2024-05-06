Им стал музей школы №42
В течение апреля свыше 150 школьников столицы Бурятии приняли участие в городском конкурсе на лучший школьный музей и лучшую выставку экспозиций по СВО, посвящённом Году семьи, 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и присвоению городу Улан-Удэ звания «Город трудовой доблести».
Как сообщили в комитете по образованию города, по итогам конкурса лучшими в номинациях стали:
- «Лучший Школьный музей» - историко-краеведческий музей им. Н. Петрова СОШ №42, руководитель музея Оксана Киселёва;
- «Лучшая выставка экспозиций СВО, проявившие отвагу, мужество и героизм» - музей Боевой Славы СОШ №47 г. Улан-Удэ имени И.К. Калашникова, руководитель музея Майя Жигмитова;
-«Лучший музейный буклет» - историко-краеведческий музей имени Героя Советского Союза Г.С. Асеева СОШ №65 г. Улан-Удэ имени Г.С. Асеева, руководитель музея Наталья Уварова;
- «Лучшая музейная находка» - Арина С., СОШ №65.
Также во время награждения были вручены благодарственные письма работникам образования и общественным деятелям в связи с предстоящим юбилеем-столетием Бурятского комсомола и 50-летием строительства БАМа.
В Улан-Удэ выбран лучший школьный музей
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