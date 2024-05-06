06 мая

05 мая

Популярное

В Улан-Удэ выбран лучший школьный музей

В Улан-Удэ выбран лучший школьный музей
Общество,  Фото:комитет по образованию администрации Улан-Удэ
Им стал музей школы №42

В течение апреля свыше 150 школьников столицы Бурятии приняли участие в городском конкурсе на лучший школьный музей и лучшую выставку экспозиций по СВО, посвящённом Году семьи, 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и присвоению городу Улан-Удэ звания «Город трудовой доблести».

Как сообщили в комитете по образованию города, по итогам конкурса лучшими в номинациях стали:
- «Лучший Школьный музей» - историко-краеведческий музей им. Н. Петрова СОШ №42, руководитель музея Оксана Киселёва;
- «Лучшая выставка экспозиций СВО, проявившие отвагу, мужество и героизм» - музей Боевой Славы СОШ №47 г. Улан-Удэ имени И.К. Калашникова, руководитель музея Майя Жигмитова;
-«Лучший музейный буклет» - историко-краеведческий музей имени Героя Советского Союза Г.С. Асеева СОШ №65 г. Улан-Удэ имени Г.С. Асеева, руководитель музея Наталья Уварова;
- «Лучшая музейная находка» - Арина С., СОШ №65.

Также во время награждения были вручены благодарственные письма работникам образования и общественным деятелям в связи с предстоящим юбилеем-столетием Бурятского комсомола и 50-летием строительства БАМа.
Улан-Удэ школа музей конкурс

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На юге Бурятии супруги отпраздновали «золотую свадьбу»
На юге Бурятии супруги отпраздновали «золотую свадьбу»
Общество, 06.05.2024
Поздравления принимала чета Корякиных
Гиревики Бурятии победили на этапе кубка мира
Гиревики Бурятии победили на этапе кубка мира
Общество, 06.05.2024
Две золотые медали завоевали студенты республики
В приток Байкал выпустили миллион личинок омуля
В приток Байкал выпустили миллион личинок омуля
Общество, 06.05.2024
«Ударными темпами» планируют выпустить 100 миллионов будущих рыбок. ФОТО
Самбистки Бурятии завоевали 4 медали чемпионата России
Самбистки Бурятии завоевали 4 медали чемпионата России
Общество, 06.05.2024
В копилке республики – золото, серебро и две бронзы
Ещё один уроженец Тувы получил звание Героя России
Ещё один уроженец Тувы получил звание Героя России
Общество, 06.05.2024
Младший сержант Буян Куулар награждён за «беспримерные мужество и героизм»
В Улан-Удэ перед ветеранами выступили фронтовые бригады
В Улан-Удэ перед ветеранами выступили фронтовые бригады
Общество, 06.05.2024
Муниципальные учреждения культуры организовали музыкальные концерты для ветеранов Великой Отечественной
В Улан-Удэ наконец-то разобрались с «раем для Плюшкина»
В Улан-Удэ наконец-то разобрались с «раем для Плюшкина»
Общество, 06.05.2024
Зловонную помойку с дохлыми крысами в отдалённом микрорайоне ликвидировали
Борица Бурятии победила на чемпионате России
Борица Бурятии победила на чемпионате России
Общество, 06.05.2024
Турнир проходил в Подмосковье
По Улан-Удэ проедет «Трамвай Победы»
По Улан-Удэ проедет «Трамвай Победы»
Общество, 06.05.2024
Тематический вагон будет курсировать по маршруту №2
Улан-удэнцы полюбили парковаться на газонах
Улан-удэнцы полюбили парковаться на газонах
Общество, 06.05.2024
Каждый день в городе ловят по 20-30 таких нарушителей

В Бурятии некоторые медики остались без увеличенных спецвыплат
В Бурятии некоторые медики остались без увеличенных спецвыплат
Общество, 06.05.2024
Они не дождались надбавок в 30 тысяч рублей
В Бурятию доставили Благодатный огонь
В Бурятию доставили Благодатный огонь
Общество, 06.05.2024
Святыню встретили в Свято-Троицком храме в Улан-Удэ
В Бурятии документалисты повстречали медведя
Общество, 06.05.2024
Косолапый даже не обратил на них внимание

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^