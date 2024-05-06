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Лесные пожары в Бурятии тушили 107 человек

Лесные пожары в Бурятии тушили 107 человек
Происшествия,  Фото:РАЛХ
К ним привела неосторожность с огнём

В минувшее воскресенье, 5 мая, в лесах Бурятии обнаружили три новых возгорания. Они возникли в Баунтовском, Муйском и Северо-Байкальском районах. Причиной стало неосторожное обращение с огнём, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства. Пожар в Северо-Байкальском районе уже ликвидировали. 


Всего к тушению привлекли 107 человек, включая сотрудников лесной охраны и пожарных-десантников. Задействовать пришлось 14 единиц техники. Общая площадь, охваченная огнём, превысила 143 гектара.

Утром 6 мая продолжилась борьба со стихией в Баунтовском и Муйском районах. В последнем накануне ввели режим повышенной готовности. Там тушение осложняется из-за болотистой местности и порывистого ветра. На место направили группировку специалистов авиалесоохраны. Для доставки огнеборцев привлекли вертолёт Ми-8.




лесные пожары Лес РАЛХ

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