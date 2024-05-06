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По Улан-Удэ пробегут пробег в честь Героя Великой Отечественной

По Улан-Удэ пробегут пробег в честь Героя Великой Отечественной
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Соревнования состоятся 10 мая

10 мая в Улан-Удэ пройдёт республиканский легкоатлетический пробег, посвящённый памяти Героя Советского Союза Владимира Борсоева.

Локация дистанции – 5 км: пл. Советов – ул. Сухэ-Батора – ул. Борсоева до виадука, разворот в обратную сторону по ул. Борсоева до спортивного общества «Динамо» и разворот в обратную сторону до пересечения улицы Сухэ-Батора – пл. Советов.

Локация дистанции – 20 км, 4 круга по локации дистанции 5 км: пл. Советов – ул. Сухэ-Батора – ул. Борсоева до виадука, разворот в обратную сторону по ул. Борсоева до спортивного общества «Динамо» и разворот в обратную сторону до пересечения улицы Сухэ-Батора – пл. Советов.

Дистанцию 5 км пробегут юноши и девушки до 16 лет (2009-2010 гг.р.), до 18 лет (2007-2008 гг.р.), до 20 лет (2005-2006 гг.р.), мужчины и женщины в абсолютном зачёте. На 20 км побегут мужчины и женщины в абсолютном зачёте, любители – мужчины и женщины от 18 до 34 лет, ветераны - 35-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше. Лимит преодоления дистанции – 2 часа.

Программа соревнований
10:45 - Открытие соревнований
11:00 - Старт на 5 км и 20 км

Победители и призёры на дистанциях 5 км и 20 км награждаются дипломом, медалью и ценным призом. Все финишёры на дистанции 20 км награждаются памятными медалями, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

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Бурятия пробег спорт бег

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