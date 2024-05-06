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В День Победы по Иркутску проедет трамвайная «концертная площадка»

В День Победы по Иркутску проедет трамвайная «концертная площадка»
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
На ней артисты исполнят любимые военные песни

9 мая по Иркутску будет курсировать открытая платформа «Праздничный трамвай». Концертную площадку подготовили сотрудники местного транспортного МУП.

По информации мэрии Иркутска, с песнями военных лет выступят вокалисты молодёжно-патриотического клуба «Поколение» благотворительного фонда «Байкал Интеграция» сестры Ангелина и Ника Бухаровы и студии «Планета звука».

– В 12:00 «Праздничный трамвай» выйдет из депо и поедет по маршруту №2 до железнодорожного вокзала и обратно. Планируем совершить два рейса. Артисты исполнят всеми любимые военные песни, такие как «День Победы», «Катюша», «Три танкиста», «Идёт солдат по городу» и другие. Хотим зарядить хорошим настроением жителей города, – отметил заместитель директора МУП «Иркутскгортранс» по техническим вопросам Олег Лаповок.

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Иркутск День Победы

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