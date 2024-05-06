Ещё один уроженец Тувы получил звание Героя России

Младший сержант Буян Куулар награждён за «беспримерные мужество и героизм»



3 мая министр обороны России Сергей Шойгу вручил медаль «Золотая звезда» военнослужащему из Тувы, младшему сержанту Буяну Куулару. В ходе специальной военной операции Куулар выполнял боевые задачи по штурму опорных пунктов, узлов сопротивления и других важных объектов украинских боевиков. Он стал четвёртым обладателем почётного звания Героя России среди уроженцев Тувы.



- Вместе с Героем России Мергеном Донгаком поздравили Буяна с присвоением высшего звания Героя Российской Федерации по решению Верховного главнокомандующего. Совсем скоро звезду Героя получит старший лейтенант Чалым Чулдум-оол. Вручение ожидается в ближайшие дни, в канун Дня Великой Победы, - написал о торжественном событии в своём блоге глава республики Владислав Ховалыг.



О подвиге военнослужащего, уроженца Эрзинского района Тувы, стало широко известно после публикации о нём в газете Вооружённых Сил РФ «Красная звезда». В публикации сообщается, что противник, удерживая оборону на важном направлении наступления российских войск, оборудовал взводный опорный пункт. Задача по его взятию была поставлена штурмовой группе Куулара. Внезапность действий штурмового отряда дезорганизовала оборону противника, вынудив их бежать с подготовленных огневых позиций.



Закрепившись на опорном пункте, младший сержант Буян Куулар с подчинёнными организовал оборону и отразил две вражеские контратаки, уничтожив в ближнем бою часть пехоты врага. В ходе боя, несмотря на полученное ранение ноги, Буян Куулар оказал первую медицинскую помощь двум боевым товарищам, а после вынес их на себе в безопасное место, передав эвакуационной группе.



- За беспримерные мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента России Буяну Куулару было присвоено высшее в нашей стране звание - за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига, - сообщает официальный портал Республики Тыва.



