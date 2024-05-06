Улан-удэнцев просят «войти в ситуацию» по долгому отключению горячей воды

В Советском районе продолжат масштабную реконструкцию теплосетей
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня мэрия Улан-Удэ опубликовала график отключения горячей воды этим летом. Жители Советского района останутся без горячей воды на всё лето – с 10 мая до 31 августа. С полным графиком отключений можно ознакомиться по ссылке.
Как пояснили позже на брифинге в мэрии, отключение горячего водоснабжения требуется для традиционных испытаний на тепловых сетях и ремонта. В прошлом году в связи с масштабной реконструкции третьей тепломагистрали жители Железнодорожного и Советского районов также оставались без горячей воды до осени. Этим летом запланирована реконструкция тепломагистрали №2, к которой подключены дома в центральной части столицы Бурятии.
- На данный момент ко второй тепломагистрали подключено 179 многоквартирных домов – это порядка 40 тысяч жителей. Мы с подрядчиком держим ситуацию на контроле во избежание каких-либо эксцессов. Рабочие участки будут ограждены, ни по одному участку не будет полного перекрытия улиц, везде транспортное движение обеспечим. Ограничения по горячему водоснабжению, как и в прошлом году, будут. Уважаемые жители, просим войти в ситуацию и потерпеть. Это всё делается, чтобы зимой не было проблем с отоплением, - обратился первый заместитель руководителя администрации Советского района Евгений Алексеев.
- Отопительный период занимает длительную часть времени, а межремонтный – всего три месяца. Учитывая, что масштабная реконструкция идёт не первый год, нам в эти сроки нужно выполнить большой объём работ. В связи с чем, у нас такие ограничения по горячему водонаснабжени.. Кроме того, 2024 год станет окончанием основных плановых работ, - отметил заместитель директора филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» ПАО «ТГК-14» Андрей Соболев.
Масштабная реконструкция теплосетей проводится в рамках мастер-плана Улан-Удэ, который прошлой весной одобрил президент России Владимир Путин. В 2024 году на эти работы заложено около 1,5 млрд рублей.
Отопительный сезон в Улан-Удэ завершится 10 мая с 8 утра. В некоторых медицинских и дошкольных учреждениях батареи отключат 31 мая.
Улан-удэнцев просят «войти в ситуацию» по долгому отключению горячей воды
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