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Стало известно, как Улан-Удэ отпразднует День Победы

Стало известно, как Улан-Удэ отпразднует День Победы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Состоится свыше 70 праздничных мероприятий

В Улан-Удэ пройдёт свыше 70 праздничных мероприятий в честь 79-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне. Основные мероприятия пройдут 8 и 9 мая, сообщил на брифинге консультант комитета по культуре администрации Улан-Удэ Андрей Имедеев.

8 мая в 13:00 в центре состоится парад «Марш юных патриотов». В мероприятии примут участие члены движения «Юнармия», учащиеся кадетских и казачьих классов, отряды зарничников, члены движения детей и молодёжи «Движение Первых».

В 14.00 на Мемориале Победы пройдёт торжественный митинг «Весна Победы». Состоится церемония возложения венков к Вечному огню и памятнику маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому. После этого развернут полевую кухню, всех желающих бесплатно угостят солдатской кашей.

В это же время в библиотеке №9 имени Липатова пройдёт вечер памяти «Великий май, великой Победы». Встреча будет посвящена истории Улан-Удэ в годы Великой Отечественной войны.

С 13:04 до 14:20 по городу проедет «Трамвай Победы». Одноимённую акцию, уже ставшую традиционной, проведут в 12 раз. Вагон будет курсировать по маршруту №2, начнёт свой путь с конечной остановки «Шишковка». Пассажиров ждут выступления артистов, историческая экскурс-викторина, тематическая фотозона. Активным участникам вручат памятные подарки, георгиевские ленточки и призы.

В 15:00 в арт-пространстве «Руины» состоится презентация историко-поэтической реконструкции «Путь к Победе!». Там будут представлено несколько локаций с индивидуальным QR-кодом. Так участники смогут погрузиться в атмосферу определённого исторического момента. Локация проработает до 22 июня.

В 18:30 в Русском драматическом театре имени Бестужева состоится сольный военный концерт ансамбля «Забава». 8-9 мая в Музее истории Улан-Удэ для желающих проведут бесплатную экскурсию.

9 мая в 10:00 на площади Советов пройдёт военный парад.

Шествие «Бессмертного полка» в этом году отменили из-за соображений безопасности. Мероприятие пройдёт в онлайн-формате. Портреты близких – участников войны и тружеников тыла – можно разместить на машинах, на одежде, на бейджиках, в учебных заведениях, на уличных медиаэкранах.

В 15:00 около здания Городского культурного центра состоится ландшафтная презентация исторической анимации «Подвиг Героя», посвящённая подвигу Герою Советского Союза, гвардии младшему лейтенанту Сергею Орешкову. В анимации будут применены: униформа времён Великой Отечественной войны, макеты долговременных огневых сооружений, макеты боевого оружия, светошумовые эффекты и маскировочное задымление.

Парк «Юбилейный» - программа «Май! Весна! Победа!».

С 16:00 на территории парка разместят несколько анимационных точек: выставка детских рисунков, мастер-классы, расписные воздушные шары, патриотический аквагрим.

Зрителей ждут военные песни под баян, показательное выступление кинологов Бурятского аграрного колледжа имени Ербанова и спектакль «Выпускной 1941» в рамках проекта «Фронтовой театр» (подготовлен ДК «Забайкальский»)

Парк имени Ж.Д Жанаева - программа «Вальс победного дня»

С 13:00 в парке пройдёт праздничное шествие, после чего состоится митинг «Ваш подвиг жив, неповторим и вечен!». Затем зрителей ждёт детская концертная интерактивная программа «Спасибо за детство!».

С 17:00 стартуют основные мероприятия. На территории парка посетители смогут сыграть в игру «Точки Победы», посетить выставку художественных работ, тематические фотозоны. Детям будут доступны бесплатный аквагрим и другие развлечения. Кроме того, в парке развернётся тематическая ярмарка.

Парк «Кристальный» - программа «Путь к Победе!»

В 17:00 для горожан выступит духовой оркестр, кавер-группы. На территории будут доступны мастер-классы по изготовлению открыток, брошь Победы и интерактивное занятие «Раскраска Победы!».

В каждом парке пройдут всероссийские акции «Солдатская каша» и «Георгиевская лента». Праздничные программы продлятся до 22:00.

В 22:00 на острове Комсомольский военнослужащие артиллерийского соединения общевойскового объединения Восточного военного округа проведут праздничный салют. Будут использованы орудия Д-30 и салютные установки 2А85 «Ассоль».

Салют продлится около 20 минут. Из гаубиц будет произведено 30 залпов, а из салютных установок в небо будут пускать фейерверк.


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День Победы

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