По Улан-Удэ проедет «Трамвай Победы»

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В Улан-Удэ пройдёт ежегодная городская акция «Трамвай Победы», приуроченная к 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.Украшенный трамвай будет курсировать по маршруту № 2 с конечной остановки «Шишковка» 8 мая с 13:04 до 14:20.Акция проводится с 2012 года. Пассажиры трамвая смогут послушать и спеть военные песни. Окунуться в атмосферу военных лет, где пассажиры познакомятся с героями тех времён.Также в трамвае будет работать тематическая фотозона. Для пассажиров проведут исторический экскурс-викторину, активным участникам вручат памятные подарки, георгиевские ленточки и призы, сообщили в мэрии.