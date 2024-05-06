06 мая

05 мая

Популярное

По Улан-Удэ проедет «Трамвай Победы»

По Улан-Удэ проедет «Трамвай Победы»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Тематический вагон будет курсировать по маршруту №2

В Улан-Удэ пройдёт ежегодная городская акция «Трамвай Победы», приуроченная к 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Украшенный трамвай будет курсировать по маршруту № 2 с конечной остановки «Шишковка» 8 мая с 13:04 до 14:20.

Акция проводится с 2012 года. Пассажиры трамвая смогут послушать и спеть военные песни. Окунуться в атмосферу военных лет, где пассажиры познакомятся с героями тех времён.

Также в трамвае будет работать тематическая фотозона. Для пассажиров проведут исторический экскурс-викторину, активным участникам вручат памятные подарки, георгиевские ленточки и призы, сообщили в мэрии.

Возрастное ограничение 0+  

День Победы 9 мая

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Борица Бурятии победила на чемпионате России
Борица Бурятии победила на чемпионате России
Общество, 06.05.2024
Турнир проходил в Подмосковье
По Улан-Удэ проедет «Трамвай Победы»
По Улан-Удэ проедет «Трамвай Победы»
Общество, 06.05.2024
Тематический вагон будет курсировать по маршруту №2
Улан-удэнцы полюбили парковаться на газонах
Улан-удэнцы полюбили парковаться на газонах
Общество, 06.05.2024
Каждый день в городе ловят по 20-30 таких нарушителей

В Бурятии некоторые медики остались без увеличенных спецвыплат
В Бурятии некоторые медики остались без увеличенных спецвыплат
Общество, 06.05.2024
Они не дождались надбавок в 30 тысяч рублей
В Бурятию доставили Благодатный огонь
В Бурятию доставили Благодатный огонь
Общество, 06.05.2024
Святыню встретили в Свято-Троицком храме в Улан-Удэ
В Бурятии документалисты повстречали медведя
Общество, 06.05.2024
Косолапый даже не обратил на них внимание
Улан-удэнцев штрафуют за собак и за парковку на газоне
Улан-удэнцев штрафуют за собак и за парковку на газоне
Общество, 06.05.2024
Административная комиссия собралась 3 мая
В нацпарке в Бурятии экотропы обработали от клещей
В нацпарке в Бурятии экотропы обработали от клещей
Общество, 06.05.2024
Посетителям не советуют сходить с троп во время прогулок
В Улан-Удэ кадеты приняли присягу
В Улан-Удэ кадеты приняли присягу
Общество, 06.05.2024
Росгвардейцы проводят патриотические мероприятия для детей
Улан-удэнцев просят «войти в ситуацию» по долгому отключению горячей воды
Улан-удэнцев просят «войти в ситуацию» по долгому отключению горячей воды
Общество, 06.05.2024
В Советском районе продолжат масштабную реконструкцию теплосетей
Половина улан-удэнцев назвали английский язык самым нужным для карьеры
Половина улан-удэнцев назвали английский язык самым нужным для карьеры
Общество, 06.05.2024
А вторым по востребованности оказался китайский
Улан-удэнцев накормят солдатской кашей в честь Дня Победы
Улан-удэнцев накормят солдатской кашей в честь Дня Победы
Общество, 06.05.2024
Отведать её горожане смогут в центре города и трёх парках
В Бурятии ожидается тёплая погода
В Бурятии ожидается тёплая погода
Общество, 06.05.2024
Правда, местами прогнозируют небольшой дождь и ветер
Жителей Бурятии предупредили об угрозах детям в Интернете
Жителей Бурятии предупредили об угрозах детям в Интернете
Общество, 06.05.2024
В МВД рассказали, какие опасности подстерегают их в Сети
Советский район Улан-Удэ останется без горячей воды на всё лето
Советский район Улан-Удэ останется без горячей воды на всё лето
Общество, 06.05.2024
Появился полный график отключений воды на лето

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^