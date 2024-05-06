По Улан-Удэ проедет «Трамвай Победы»

Тематический вагон будет курсировать по маршруту №2
В Улан-Удэ пройдёт ежегодная городская акция «Трамвай Победы», приуроченная к 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Украшенный трамвай будет курсировать по маршруту № 2 с конечной остановки «Шишковка» 8 мая с 13:04 до 14:20.
Акция проводится с 2012 года. Пассажиры трамвая смогут послушать и спеть военные песни. Окунуться в атмосферу военных лет, где пассажиры познакомятся с героями тех времён.
Также в трамвае будет работать тематическая фотозона. Для пассажиров проведут исторический экскурс-викторину, активным участникам вручат памятные подарки, георгиевские ленточки и призы, сообщили в мэрии.
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