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Жители Бурятии поддерживают организаторов отменённого «Голоса кочевников»

Жители Бурятии поддерживают организаторов отменённого «Голоса кочевников»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Арт-директор фестиваля «Голос кочевников» призналась, что его отмена «вгоняет в эмоциональную яму»

Как сообщал «Байкал-Dailу», на прошлой неделе было принято окончательное решение об отмене этномузыкального фестиваля «Голос кочевников» (0+). Фестиваль должен был состояться в середине июля в Ацагатской долине, на него вовсю продавали билеты, были проведены переговоры с музыкантами. В том числе согласие выступить дала легендарная группа «Танцы минус». Однако из-за разрастания коронавируса власти Бурятии поставили точку. «Голоса кочевников» точно не будет. Ни на улице, ни в помещении», - подтвердил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Арт-директор фестиваля Наталья Уланова накануне прокомментировала отмену «Голоса кочевников». Она призналась, что произошедшее «вгоняет в эмоциональную яму».

- Карнавала не будет. «Голос кочевников» отменили. После долгой и нервной ситуации неопределенности, когда ты не знаешь делать шаг вперед или назад, когда не можешь сказать артистам и партнерам ни да ни нет, когда все висит в переговорах и ты постоянно меняешь стратегию и готовишься к любым вариантам развития событий, но все же надеешься, что фестиваль состоится. Но ковид непредсказуем. «Голоса» не будет. И этот факт вгоняет в эмоциональную яму, - написала Наталья Уланова на своей странице.

Она добавила, что отмена «Голоса кочевников» за месяц до события - ничто по сравнению с отменой фестиваля «Дикая мята» в Тульской области всего за семь часов до открытия.

- У меня был шок от этой новости, - прокомментировала Наталья Уланова. – Они же каждый год строят инфраструктуру в чистом поле! В итоге организаторы потеряли 96 млн. рублей. Я очень люблю этот фестиваль, ориентируюсь на него и для меня он лучший из независимых музыкальных фестивалей России по всем параметрам - атмосфера, организация и, конечно же музыка! Вкус этого фестиваля очень близок. Это мое! И сейчас читая интервью директора «Мяты» Андрея Клюкина на «Медузе, многочисленные посты о поддержке фестиваля, меня переполняет чувство восхищения от того как в этой ситуации ведут себя музыканты, зрители, партнеры, которые не требуют возврата денег и покупают билеты на фестиваль 2022. И губернатор Тульской области сказал, что в течение ближайшего времени они разработают ряд решений по финансовой поддержке фестиваля. Такая солидарность всех участников демонстрирует не только любовь и поддержку в очень трудной ситуации, но и понимание смысла этого проекта! Зачем, для чего и почему его проводят в Тульской области.

Она сравнила фестиваль «Дикая мята» с бурятским «Голосом кочевников» и тем, как в адрес последнего не раз звучала критика.

- Я сейчас вспоминаю, как часто нам приходилось защищать фестиваль «Голос кочевников» и доказывать его право на существование некомпетентным, невежественным и просто злым людям. Весь негатив в адрес «Голоса» воспринимался, как личное оскорбление, а часто таковым и являлся. Больно было очень. Но никогда не хотелось бросить. Потому что всегда была уверенность, что это классный проект! И рано или поздно его оценят, ради него в Бурятию поедут люди со всей страны и не только. И вот сейчас, когда мы, наконец, приблизились к этой мечте, пандемия все рушит. И я не знаю пока, как с этим жить, - призналась Наталья Уланова.

Жители Бурятии активно оставляют на её странице слова поддержки.

- Держись! Очень тебя понимаю. Обнимаю, - написал художественный руководитель Русского драмтеатра имени Бестужева Сергей Левицкий.

Управляющий директор ТК «Титан» Раиса Бредний также призвала Наталью Уланову «держаться».

- Как я Вас понимаю!!! Держитесь и верьте, что лучшее впереди. Значит, еще больше будут приезжать и дорожить фестивалем! – оставила комментарий Раиса Бредний.

Также пользователи пишут, что будут с ещё большей силой ждать «Голос кочевников-2022»:

«Наташа, иногда бывают внешние обстоятельства, которые сложно не учитывать. В прошлом году ты смогла организовать онлайн выступления. Я восхищаюсь твоей самоотверженностью и работоспособностью. Твое желание выстоять любой ценой, неся людям прекрасное»,

«Проект любят и ценят ! Его невозможно переоценить, и кто его недооценивают - недалекие и недальновидные люди. Такая вот тавтология тебе в поддержку. Малое, что мы сейчас можем ответить, те, кто верит и ждёт фестиваль 2022»,

«Каждый день думаю про наш фестиваль. Очень грущу... Но и капельку успокаивает, что не за семь часов. Наверное, сейчас время накопить музыки и голоса на будущее»,

«У меня до сих пор слов нет от всей этой ситуации. Обнимаю и верю, что всё будет хорошо, иначе и быть не может»,

«Красота и любовь спасёт мир. Ты – красота «Голоса», его душа. Всё будет»,

«Фестиваль Голос кочевников я очень люблю. Такая сильная любовь выдержит два года расставания. Пандемия пройдет и мы снова будем вместе».

В 2020 году фестиваль был также отменён из-за пандемии.

В 2019 году «Голос кочевников» посетили около десяти тысяч человек. Фестиваль продлился три дня. Одним из хедлайнеров мероприятия стал легендарный русский рокер Найк Борзов, который исполнил все свои хиты.
 
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