Жители Бурятии поддерживают организаторов отменённого «Голоса кочевников»

Арт-директор фестиваля «Голос кочевников» призналась, что его отмена «вгоняет в эмоциональную яму»
Как сообщал «Байкал-Dailу», на прошлой неделе было принято окончательное решение об отмене этномузыкального фестиваля «Голос кочевников» (0+). Фестиваль должен был состояться в середине июля в Ацагатской долине, на него вовсю продавали билеты, были проведены переговоры с музыкантами. В том числе согласие выступить дала легендарная группа «Танцы минус». Однако из-за разрастания коронавируса власти Бурятии поставили точку. «Голоса кочевников» точно не будет. Ни на улице, ни в помещении», - подтвердил глава Бурятии Алексей Цыденов.
Арт-директор фестиваля Наталья Уланова накануне прокомментировала отмену «Голоса кочевников». Она призналась, что произошедшее «вгоняет в эмоциональную яму».
- Карнавала не будет. «Голос кочевников» отменили. После долгой и нервной ситуации неопределенности, когда ты не знаешь делать шаг вперед или назад, когда не можешь сказать артистам и партнерам ни да ни нет, когда все висит в переговорах и ты постоянно меняешь стратегию и готовишься к любым вариантам развития событий, но все же надеешься, что фестиваль состоится. Но ковид непредсказуем. «Голоса» не будет. И этот факт вгоняет в эмоциональную яму, - написала Наталья Уланова на своей странице.
Она добавила, что отмена «Голоса кочевников» за месяц до события - ничто по сравнению с отменой фестиваля «Дикая мята» в Тульской области всего за семь часов до открытия.
- У меня был шок от этой новости, - прокомментировала Наталья Уланова. – Они же каждый год строят инфраструктуру в чистом поле! В итоге организаторы потеряли 96 млн. рублей. Я очень люблю этот фестиваль, ориентируюсь на него и для меня он лучший из независимых музыкальных фестивалей России по всем параметрам - атмосфера, организация и, конечно же музыка! Вкус этого фестиваля очень близок. Это мое! И сейчас читая интервью директора «Мяты» Андрея Клюкина на «Медузе, многочисленные посты о поддержке фестиваля, меня переполняет чувство восхищения от того как в этой ситуации ведут себя музыканты, зрители, партнеры, которые не требуют возврата денег и покупают билеты на фестиваль 2022. И губернатор Тульской области сказал, что в течение ближайшего времени они разработают ряд решений по финансовой поддержке фестиваля. Такая солидарность всех участников демонстрирует не только любовь и поддержку в очень трудной ситуации, но и понимание смысла этого проекта! Зачем, для чего и почему его проводят в Тульской области.
Она сравнила фестиваль «Дикая мята» с бурятским «Голосом кочевников» и тем, как в адрес последнего не раз звучала критика.
- Я сейчас вспоминаю, как часто нам приходилось защищать фестиваль «Голос кочевников» и доказывать его право на существование некомпетентным, невежественным и просто злым людям. Весь негатив в адрес «Голоса» воспринимался, как личное оскорбление, а часто таковым и являлся. Больно было очень. Но никогда не хотелось бросить. Потому что всегда была уверенность, что это классный проект! И рано или поздно его оценят, ради него в Бурятию поедут люди со всей страны и не только. И вот сейчас, когда мы, наконец, приблизились к этой мечте, пандемия все рушит. И я не знаю пока, как с этим жить, - призналась Наталья Уланова.
Жители Бурятии активно оставляют на её странице слова поддержки.
- Держись! Очень тебя понимаю. Обнимаю, - написал художественный руководитель Русского драмтеатра имени Бестужева Сергей Левицкий.
Управляющий директор ТК «Титан» Раиса Бредний также призвала Наталью Уланову «держаться».
- Как я Вас понимаю!!! Держитесь и верьте, что лучшее впереди. Значит, еще больше будут приезжать и дорожить фестивалем! – оставила комментарий Раиса Бредний.
Также пользователи пишут, что будут с ещё большей силой ждать «Голос кочевников-2022»:
«Наташа, иногда бывают внешние обстоятельства, которые сложно не учитывать. В прошлом году ты смогла организовать онлайн выступления. Я восхищаюсь твоей самоотверженностью и работоспособностью. Твое желание выстоять любой ценой, неся людям прекрасное»,
«Проект любят и ценят ! Его невозможно переоценить, и кто его недооценивают - недалекие и недальновидные люди. Такая вот тавтология тебе в поддержку. Малое, что мы сейчас можем ответить, те, кто верит и ждёт фестиваль 2022»,
«Каждый день думаю про наш фестиваль. Очень грущу... Но и капельку успокаивает, что не за семь часов. Наверное, сейчас время накопить музыки и голоса на будущее»,
«У меня до сих пор слов нет от всей этой ситуации. Обнимаю и верю, что всё будет хорошо, иначе и быть не может»,
«Красота и любовь спасёт мир. Ты – красота «Голоса», его душа. Всё будет»,
«Фестиваль Голос кочевников я очень люблю. Такая сильная любовь выдержит два года расставания. Пандемия пройдет и мы снова будем вместе».
В 2020 году фестиваль был также отменён из-за пандемии.
В 2019 году «Голос кочевников» посетили около десяти тысяч человек. Фестиваль продлился три дня. Одним из хедлайнеров мероприятия стал легендарный русский рокер Найк Борзов, который исполнил все свои хиты.
Жители Бурятии поддерживают организаторов отменённого «Голоса кочевников»
Общество, Фото:
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