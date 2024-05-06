В Улан-Удэ перед ветеранами выступили фронтовые бригады

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Муниципальные учреждения культуры организовали музыкальные концерты для ветеранов Великой Отечественной



5 мая, в преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Улан-Удэ во дворах, где проживают ветераны, выступили «Фронтовые бригады». В этот день творческие коллективы и солисты культурно-досуговых учреждений города дали концерты для 14 ветеранов. Артисты поздравили с наступающим праздником ветеранов и исполнили известные песни военных и послевоенных лет.



- Кто смог, вышли на улицу или на балкон, чтобы посмотреть концерты артистов муниципальных учреждений культуры. Кто-то слушал лёжа у открытого окна, все концерты шли прямо под окнами. Это не просто выступления, это настоящий праздник для всех присутствующих. Соседи и жители города также выходили поддержать артистов и поздравить ветеранов, - рассказали в комитете по культуре администрации г. Улан-Удэ.



Так, фронтовая бригада центра культуры и досуга с наступающим праздником Победы поздравила Антонину Ильиничну Крицкую. Ветеран награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», а также юбилейными медалями к годовщинам Победы. В годы войны она работала железнодорожницей, приходилось не только обеспечивать пропуск поездов, но и восстанавливать разрушенные железнодорожные пути и вагоны.



Ещё один концерт прошёл во дворе ветерана Николая Ивановича Штрокова. Творческий коллектив городского культурного центра исполнил всеми любимые песни военных и послевоенных лет. В годы войны Николай Иванович служил на Дальневосточном фронте шофёром в батальоне аэродромного обслуживания авиационного полка, где занимался подвозом снарядов, бомб, заправлял водой и горючим самолёты. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За Победу над Японией», медалью «30 лет Красной Армии и Флота».



Выступления прошли и во дворе ветерана Дансарана Доржиевича Буянтуева. Ветеран был призван на службу в 1944 году, награждён медалью «За победу над Японией». Дансаран Доржиевич не только послушал выступление артистов культурно-досугового центра «Рассвет», но и поблагодарил их, и пожелал крепкого здоровья.



Один из концертов был дан для Ивана Тимофеевича Голощапова. Ветеран выступил с ответным словом и поблагодарил всех за внимание и праздничное выступление. Иван Тимофеевич с января 1942 года воевал в составе Западного фронта, дважды ранен, инвалид войны I степени, подполковник. Награждён орденами «Отечественной войны I –II степени», медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».

