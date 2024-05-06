За неделю специалисты ликвидировали ещё 46
В МУП «Водоканал» рассказали об авариях на сетях, которые произошли в Улан-Удэ за последнюю неделю – с 29 апреля по 5 мая включительно. За эти семь дней сотрудники предприятия ликвидировали 12 технологических нарушений, в том числе 9 – без отключения холодного водосбнажения.
Кроме того, специалисты устранили 46 засоров и отремонтировали 8 водоколонок.
В Улан-Удэ продолжают устранять засоры
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