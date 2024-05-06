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Жителя Бурятии отправили в колонию за убийство приятеля

Жителя Бурятии отправили в колонию за убийство приятеля
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Также мужчина ранил другого собутыльника, оскорблявшего его

Жителя Селенгинского района Бурятии отправили в колонию за убийство.

Всё случилось зимой 2023 года во время распития спиртного между приятелями. Мужчины поссорились, и один дважды ударил другого кулаком по лицу.

В ответ разозлившийся мужчина взял нож и ударил им оппонента один раз в подбородок и дважды – в область шеи. Потерпевший скончался на месте.

После этого вооружённый мужчина напал на ещё одного приятеля, который оскорблял его нецензурной бранью. Он ударил его ножом в предплечье правой руки, попав в безымянный палец. После этим же ножом нанёс ему удар по левой щеке.

Суд квалифицировал его действия по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».

- Гусиноозёрским городским судом в отношении Д. производство по уголовному делу по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ прекращено за примирением сторон. По ч. 1 ст. 105 УК РФ вынесен обвинительный приговор, которым осуждённому назначено 8 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе суда.
убийство

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