Жителя Бурятии отправили в колонию за убийство приятеля

Также мужчина ранил другого собутыльника, оскорблявшего его



Жителя Селенгинского района Бурятии отправили в колонию за убийство.



Всё случилось зимой 2023 года во время распития спиртного между приятелями. Мужчины поссорились, и один дважды ударил другого кулаком по лицу.



В ответ разозлившийся мужчина взял нож и ударил им оппонента один раз в подбородок и дважды – в область шеи. Потерпевший скончался на месте.



После этого вооружённый мужчина напал на ещё одного приятеля, который оскорблял его нецензурной бранью. Он ударил его ножом в предплечье правой руки, попав в безымянный палец. После этим же ножом нанёс ему удар по левой щеке.



Суд квалифицировал его действия по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».



- Гусиноозёрским городским судом в отношении Д. производство по уголовному делу по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ прекращено за примирением сторон. По ч. 1 ст. 105 УК РФ вынесен обвинительный приговор, которым осуждённому назначено 8 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе суда.

