К 9 мая в Бурятии отреставрировали памятник павшим односельчанам

Это стало возможным благодаря благотворительной акции вуза



В БГСХА ежегодно проводится благотворительная акция по реставрации памятников павшим в боях Великой Отечественной войны. В этом году 52500 рублей направили на реставрацию памятника в селе Тохорюкта Хоринского района.



- Мы обязаны помнить и чтить память о тех, кто проявил поистине выдающийся героизм и мужество в годы Великой Отечественной войны. Символом этого героизма стала пятиконечная звезда, за каждой звездой – судьба солдата, отдавшего свою жизнь за нашу мирную жизнь, - делятся участники акции.



Обелиск павшим односельчанам в годы Великой Отечественной войны в Тохорюкте установили в 1970-х годах. На нём увековечены имена 38 тохорюктинцев, ушедших на фронт. Многие их потомки до сих пор живут в селе.



Одним из тех, кто в 41-м году ушёл защищать Родину, был Дашибыл Доржиев. Он родился в 1909 году в местности Хүхэ-Шулуута. До начала Великой Отечественной войны трудился рабочим в селе Арбижил. Призван на фронт 25 июля 1941 года. Служил в составе 51-й гвардейской стрелковой дивизии 154-го гвардейского стрелкового полка. Погиб в бою 4 сентября 1943 года, захоронен в селе Любовка Харьковской области.



Жители села Тохорюкта помнят о подвиге своих земляков. Ежегодно 9 мая сельчане собираются, чтобы почтить память павших и возложить цветы к памятнику.



В 2021 году студенты и сотрудники БГСХА внесли свою лепту в реконструкцию Мемориала Победы в Эрхирике Заиграевского района, было собрано свыше 25 тысяч рублей. В 2022 году в рамках акции «Звезда Победы» собрали средства на сумму более 40 тысяч рублей на завершение реконструкции мемориального комплекса «Аллея Славы» в Кижингинском районе. А в 2023 году сумма в размере более 50 тысяч была направлена на реставрацию памятника Герою Советского Союза Дарме Жанаеву в селе Хоринск.



- Патриотическая акция «Звезда Победы» - это ежегодный благотворительный проект академии, направленный сохранение историко-культурного наследия. Акция является символом почитания и уважения памяти героев Великой Отечественной войны, - отметили в БГСХА.

