В Иркутске мужчина утонул во время купания

Мужчина скрылся под водой спустя две минуты



На заливе Якоби в Иркутске 5 мая утонул 47-летний мужчина.



О происшествии сообщили очевидцы. Момент гибели запечатлела камера наружного видеонаблюдения. На кадрах видно, как около четырёх часов дня мужчина разделся, аккуратно сложил одежду рядом со своим рюкзаком и пошёл купаться. Судя по одежде прохожих, на улице было прохладно, поскольку люди в куртках, а местами лежит снег.



Спустя две минуты купающийся скрылся под водой и больше на поверхности не появился.



- Происшествие стало следствием грубейшего нарушения правил безопасности. Купание в необорудованных местах всегда сопряжено со смертельным риском для жизни, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.



Сотрудники пожарно-спасательной службы ищут тело погибшего.

