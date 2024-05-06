06 мая

05 мая

Популярное

В Иркутске мужчина утонул во время купания

В Иркутске мужчина утонул во время купания
Происшествия, 
Мужчина скрылся под водой спустя две минуты

На заливе Якоби в Иркутске 5 мая утонул 47-летний мужчина.

О происшествии сообщили очевидцы. Момент гибели запечатлела камера наружного видеонаблюдения. На кадрах видно, как около четырёх часов дня мужчина разделся, аккуратно сложил одежду рядом со своим рюкзаком и пошёл купаться. Судя по одежде прохожих, на улице было прохладно, поскольку люди в куртках, а местами лежит снег.

Спустя две минуты купающийся скрылся под водой и больше на поверхности не появился.

- Происшествие стало следствием грубейшего нарушения правил безопасности. Купание в необорудованных местах всегда сопряжено со смертельным риском для жизни, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Сотрудники пожарно-спасательной службы ищут тело погибшего.
смерть утопление

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ воровку-рецидивистку отправили в колонию
В Улан-Удэ воровку-рецидивистку отправили в колонию
Происшествия, 06.05.2024
Она потратила 11 тысяч с украденной карты
Лесные пожары в Бурятии тушили 107 человек
Лесные пожары в Бурятии тушили 107 человек
Происшествия, 06.05.2024
К ним привела неосторожность с огнём
В Бурятии лоб в лоб столкнулись «Лифан» и «Приус»
В Бурятии лоб в лоб столкнулись «Лифан» и «Приус»
Происшествия, 06.05.2024
ДТП произошло в Заиграевском районе
В Бурятии огонь повредил жилой дом
В Бурятии огонь повредил жилой дом
Происшествия, 06.05.2024
Пожар охватил 200 кв. метров
В Бурятии тракторист сбил свою жену
В Бурятии тракторист сбил свою жену
Происшествия, 06.05.2024
ДТП произошло во дворе дома
Жителя Бурятии отправили в колонию за убийство приятеля
Жителя Бурятии отправили в колонию за убийство приятеля
Происшествия, 06.05.2024
Также мужчина ранил другого собутыльника, оскорблявшего его
Улан-удэнец сбил на дороге кота и привёз его в ветклинику
Улан-удэнец сбил на дороге кота и привёз его в ветклинику
Происшествия, 06.05.2024
Поступок молодого человека шокировал волонтёров
В Улан-Удэ сотрудники УФСИН спасли две колонии от огня
В Улан-Удэ сотрудники УФСИН спасли две колонии от огня
Происшествия, 06.05.2024
Огонь быстро распространялся, подбираясь к исправительным учреждениям

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^