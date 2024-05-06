В Бурятию доставили Благодатный огонь

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Святыню встретили в Свято-Троицком храме в Улан-Удэ



6 мая в Бурятию был доставлен Благодатный огонь из Иерусалима. В 9:30 святыню встретили духовенство и прихожане в Свято-Троицком храме в Улан-Удэ.



- Благодатный огонь был доставлен в столицу республики заместителем генерального директора холдинга «Bepтoлёты России» Гocкopпopaции Pocтex Леонидом Белых. По прибытии Благодатного огня митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф обратился к собравшимся в храме со словом, в котором вновь поздравил всех со Светлым Воскресением Христовым. В свою очередь, Леонид Яковлевич также поздравил митрополита Иосифа и всех прихожан с Пасхой, - рассказали в пресс-службе Улан-Удэнской и Бурятской епархии.



В епархии отметили, что каждый, кто пришёл в храм, «передавая друг другу частицу пасхальной благодати, с трепетом и благоговением возжигал свои свечи и лампады».



- По случаю Светлого праздника митрополит Иосиф в сослужении храмового духовенства совершил в Свято-Троицком храме Пасхальную Утреню с полиелеем великомученику Георгию Победоносцу, а затем Божественную Литургию и крестный ход. Владыке сослужило духовенство, прибывшее из разных приходов епархии, - продолжили здесь.



По окончании богослужения митрополит обратился к верующим со словом.



Справка:



Благодатный огонь – огонь, выносимый из храма Гроба Господня на особом богослужении, совершаемом ежегодно в Великую субботу, накануне православной Пасхи в храме Воскресения Христова в Иерусалиме.



Считается, что день, когда Благодатный огонь не сойдёт, станет одним из первых признаков наступающего конца света, или Судного дня.



Христианская церковь официально не объясняет природу Благодатного огня, делая акцент на его чудесном происхождении.





