В нацпарке в Бурятии экотропы обработали от клещей

Общество, Фото: Тункинский нацпарк

Посетителям не советуют сходить с троп во время прогулок



В Тункинском национальном парке экологические тропы обработали от клещей.



Работы проводились на экологических тропа «Саянай зурхэн», «Тропа здоровья», на территории вокруг визитных центров «Хэшэгтэ», «Хонгор Уула», «Хара Гол».



- Во избежание контактов с клещами рекомендуется не сходить с экологических троп. При обнаружении клеща на теле его необходимо как можно быстрее снять, в случае укуса – обратиться за медицинской помощью, - подчеркнули сотрудники нацпарка.



