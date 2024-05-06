Посетителям не советуют сходить с троп во время прогулок
В Тункинском национальном парке экологические тропы обработали от клещей.
Работы проводились на экологических тропа «Саянай зурхэн», «Тропа здоровья», на территории вокруг визитных центров «Хэшэгтэ», «Хонгор Уула», «Хара Гол».
- Во избежание контактов с клещами рекомендуется не сходить с экологических троп. При обнаружении клеща на теле его необходимо как можно быстрее снять, в случае укуса – обратиться за медицинской помощью, - подчеркнули сотрудники нацпарка.
В нацпарке в Бурятии экотропы обработали от клещей
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