Советский район Улан-Удэ останется без горячей воды на всё лето

Появился полный график отключений воды на лето



Мэрия Улан-Удэ опубликовала график отключения горячей воды этим летом. Жители Советского района из-за реконструкций на теплосетях останутся без горячей воды с 10 мая до 31 августа. Отметим, в прошлом году её также не было там всё лето.



График отключения горячей воды:



Советский район:



С 10 мая 31 августа



Железнодорожный район:



Тепломагистраль №1 (район ПВЗ и ФСК):

10-13 мая,

29-30 мая,

3-7 июня,

15-24 июля.



Тепломагистраль №3, 4 (Шишковка, Пентагон, ул. Моховая, ул. Тропинина, ул. Шаляпина):

10-12 мая,

3-7 июня,

15-24 июля.



Октябрьский район:



Тепломагистраль №5 (18 квартал, ул. Трубачеева, ул. Терешковой, БКМ, ул. Жердева, ул. Ключевская):

10-12 мая,

3-12 июня,

15-24 июля,

21-25 августа.



Тепломагистраль №6 (от ул. Ключевская по 20а квартал):

10-13 мая,

3-13 июня,

15-24 июля,

21-25 августа.



Отключения по котельным микрорайонов:



Микрорайон Загорск:

10-12 мая,

14-27 августа



Микрорайон Заречный:

10-12 мая,

17-30 июля



Микрорайон Аэропорт:

10-12 мая,

14-27 августа



Котельная Юго-Западная (сотые кварталы):

10-12 мая,

31 июля – 13 августа



