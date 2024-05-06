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В пригороде Улан-Удэ пройдут всероссийские соревнования по настольному теннису

В пригороде Улан-Удэ пройдут всероссийские соревнования по настольному теннису
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Турнир проведут в Иволгинске

С 14 по 20 мая в Бурятии состоятся всероссийские соревнования по настольному теннису на призы буддийского университета «Лаши Чойнхорлин». Турнир пройдёт в физкультурно-спортивном комплексе села Иволгинск. В соревнованиях примут участие около 250 спортсменов из 22 регионов России, сообщает центр спортивной подготовки РБ.

Программа соревнований

15 мая
10:00 – Квалификационные соревнования. Женщины 1-8 группы
11:30 – Квалификационные соревнования. Женщины 9-16 группы
13:00 – Открытие соревнований
14:00 – Квалификационные соревнования. Мужчины 1-8 группы
16:00 – Квалификационные соревнования. Мужчины 9-16 группы
18:00 – Смешанный парный разряд

16 мая
10:00 – Финальные соревнования. Женщины
13:00 – Парный разряд. Женщины
14.30. – Финальные соревнования. Мужчины
18:00 – Парный разряд. Мужчины

17 мая
10:00 – Финальные соревнования. Мужчины, женщины
12:00 – Награждение. Мужчины, женщины

18 мая
10:00 – Квалификационные соревнования среди юниорок 1-8 группы
11.30 – Квалификационные соревнования среди юниорок 9-16 группы
14:00 – Квалификационные соревнования среди юниоров 1-8 группы
16:00 – Квалификационные соревнования среди юниоров 9-16 группы

19 мая
10:00 – Финальные соревнования среди юниорок
13:00 – Финальные соревнования среди юниоров

20 мая
10:00 – Финальные соревнования среди юниоров и юниорок
12:00 – Награждение победителей и призёров

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спорт Бурятия настольный теннис всероссийские соревнования

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