Турнир проведут в Иволгинске
С 14 по 20 мая в Бурятии состоятся всероссийские соревнования по настольному теннису на призы буддийского университета «Лаши Чойнхорлин». Турнир пройдёт в физкультурно-спортивном комплексе села Иволгинск. В соревнованиях примут участие около 250 спортсменов из 22 регионов России, сообщает центр спортивной подготовки РБ.
Программа соревнований
15 мая
10:00 – Квалификационные соревнования. Женщины 1-8 группы
11:30 – Квалификационные соревнования. Женщины 9-16 группы
13:00 – Открытие соревнований
14:00 – Квалификационные соревнования. Мужчины 1-8 группы
16:00 – Квалификационные соревнования. Мужчины 9-16 группы
18:00 – Смешанный парный разряд
16 мая
10:00 – Финальные соревнования. Женщины
13:00 – Парный разряд. Женщины
14.30. – Финальные соревнования. Мужчины
18:00 – Парный разряд. Мужчины
17 мая
10:00 – Финальные соревнования. Мужчины, женщины
12:00 – Награждение. Мужчины, женщины
18 мая
10:00 – Квалификационные соревнования среди юниорок 1-8 группы
11.30 – Квалификационные соревнования среди юниорок 9-16 группы
14:00 – Квалификационные соревнования среди юниоров 1-8 группы
16:00 – Квалификационные соревнования среди юниоров 9-16 группы
19 мая
10:00 – Финальные соревнования среди юниорок
13:00 – Финальные соревнования среди юниоров
20 мая
10:00 – Финальные соревнования среди юниоров и юниорок
12:00 – Награждение победителей и призёров
Возрастное ограничение: 0+.
В пригороде Улан-Удэ пройдут всероссийские соревнования по настольному теннису
Общество, Фото:
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