В Иркутской области проведут международный фестиваль деревянных скульптур

Он состоится в селе Савватеевка



С 8 по 18 мая в Иркутской области пройдёт XI международный фестиваль деревянных скульптур «Лукоморье на Байкале» (6+). Его проведут в музее «Лукоморье» в селе Савватеевка Ангарского городского округа.



Тема фестиваля в этом году «Свет и мрак: Противостояние». В фестивале примут участие порядка 30 команд. На данный момент идёт подготовка к открытию фестиваля, авторы активно работают над созданием новых скульптур. Торжественная церемония открытия состоится утром 8 мая.



Как сообщает пресс-служба агентства по туризму Иркутской области, в регионе фестиваль проводится более десяти лет. Он направлен на развитие традиций резчиков по дереву. За эти годы в нем приняли участие более трёхсот скульпторов из разных стран. Скульптуры из ангарской сосны, которые воплотили авторы, хранятся под открытом небом в парке села Савватеевка.



Возрастное ограничение: 6+.

