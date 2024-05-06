В Бурятии труженица тыла отметила 90-летие

Общество, Фото: администрация района

Ирина Назаровна живёт в селе Харитоново



3 мая жительница села Харитоново Тарбагатайского района Бурятии, ветеран труда, труженица тыла Ирина Назаровна Черных отметила 90-летний юбилей.



Ирина Назаровна родилась и выросла в селе Харитоново, в семье, в которой воспитывались семеро детей. Особенно сложной жизнь семьи была в войну и в первое послевоенное десятилетие. Вместе со старшей сестрой они с детства помогали родителям по хозяйству, в школе не учились.



- Жили в горькой нужде. Одежды не было, обуви не было. Часто не доедали, - вспоминает именинница.



С раннего детства Ирина Назаровна начала работать в местном колхозе «Авангард». Сначала была разнорабочей, затем свинаркой. В те годы женщины и дети часто выполняли непосильную работу: с рассветом уходили на колхозные поля, а возвращались домой уже затемно. Будущий супруг работал в том же колхозе.



У супружеской пары родилось пятеро детей: две дочери и три сына.



Сейчас вместе с Ириной Назаровной живёт её старшая дочь и зять. Её часто навещают её 10 внуков, 11 правнуков и один праправнук.



- В свой юбилейный день рождения Ирина Назаровна принимала поздравления от и.о. главы Тарбагатайского района Николая Коновалова, начальника отдела социальной защиты населения Светланы Ошурковой, главы сельского поселения «Барыкинское» Нины Щербаковой и специалиста сельской администрации Галины Грудининой, - сообщили в администрации района.

