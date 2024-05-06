Ирина Назаровна живёт в селе Харитоново
3 мая жительница села Харитоново Тарбагатайского района Бурятии, ветеран труда, труженица тыла Ирина Назаровна Черных отметила 90-летний юбилей.
Ирина Назаровна родилась и выросла в селе Харитоново, в семье, в которой воспитывались семеро детей. Особенно сложной жизнь семьи была в войну и в первое послевоенное десятилетие. Вместе со старшей сестрой они с детства помогали родителям по хозяйству, в школе не учились.
- Жили в горькой нужде. Одежды не было, обуви не было. Часто не доедали, - вспоминает именинница.
С раннего детства Ирина Назаровна начала работать в местном колхозе «Авангард». Сначала была разнорабочей, затем свинаркой. В те годы женщины и дети часто выполняли непосильную работу: с рассветом уходили на колхозные поля, а возвращались домой уже затемно. Будущий супруг работал в том же колхозе.
У супружеской пары родилось пятеро детей: две дочери и три сына.
Сейчас вместе с Ириной Назаровной живёт её старшая дочь и зять. Её часто навещают её 10 внуков, 11 правнуков и один праправнук.
- В свой юбилейный день рождения Ирина Назаровна принимала поздравления от и.о. главы Тарбагатайского района Николая Коновалова, начальника отдела социальной защиты населения Светланы Ошурковой, главы сельского поселения «Барыкинское» Нины Щербаковой и специалиста сельской администрации Галины Грудининой, - сообщили в администрации района.
В Бурятии труженица тыла отметила 90-летие
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Это стало возможным благодаря благотворительной акции вуза
Глава района получил представление
Ирина Назаровна живёт в селе Харитоново
График начнёт действовать со вторника
Теперь водителям автобусов придётся высаживать на нём пассажиров
Участие в шествии приняли более тысячи человек. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Некоторые районы республики накроет жара
Местных жителей попросили отнестись к этому «с пониманием»
Необычная достопримечательность всё больше приходит в упадок
Они обращаются за помощью к друзьям и родственникам
Он не прошёл консультацию у нарколога и сменил место жительства
Её обновление основательно затянулось
Некоторые улан-удэнцы уже не видят смысла покупать жильё на малой родине
Люди добираются по нему на кладбище
Они заявили, что в Заозёрном «уже нечего ловить»