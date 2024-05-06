Улан-удэнцев штрафуют за собак и за парковку на газоне

Общество, Фото: администрация Октябрьского района

Административная комиссия собралась 3 мая



Административная комиссия Октябрьского района Улан-Удэ на очередном заседании 3 мая рассмотрела 40 протоколов об административных правонарушениях.



По результатам вынесено: 27 постановлений о назначении наказания в виде административного штрафа, 12 постановлений о назначении наказания в виде предупреждения, 1 постановление о прекращении производства по делу.



- По-прежнему наибольшее количество протоколов составлено за самовыгул собак и стоянку транспортных средств на газонах, либо территориях, занятых зелёными насаждениями, - отметили в администрации района.



Нарушителям по этим статьям грозят штрафы от трёх до пяти тысяч рублей. В администрации отметили, что наказания в виде предупреждения нет.

