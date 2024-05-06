Административная комиссия собралась 3 мая
Административная комиссия Октябрьского района Улан-Удэ на очередном заседании 3 мая рассмотрела 40 протоколов об административных правонарушениях.
По результатам вынесено: 27 постановлений о назначении наказания в виде административного штрафа, 12 постановлений о назначении наказания в виде предупреждения, 1 постановление о прекращении производства по делу.
- По-прежнему наибольшее количество протоколов составлено за самовыгул собак и стоянку транспортных средств на газонах, либо территориях, занятых зелёными насаждениями, - отметили в администрации района.
Нарушителям по этим статьям грозят штрафы от трёх до пяти тысяч рублей. В администрации отметили, что наказания в виде предупреждения нет.
Улан-удэнцев штрафуют за собак и за парковку на газоне
Общество, Фото:
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