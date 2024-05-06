Турнир проходил в Подмосковье
Спортсменка из Бурятии Валерия Дондупова завоевала золото предолимпийского чемпионата России по женской борьбе. 3 мая борица стала лучшей в весовой категории до 65 кг, опередив соперниц из Москвы, Красноярского и Краснодарского краёв.
Вчера чемпионку встретили в аэропорту Улан-Удэ. Валерия Дондупова тренируется у Евгения Павлова, воспитанница СК «Номто», ЦСП, РСШОР.
Напомним, что всего Бурятия завоевала на чемпионате три медали. Бронзовые награды выиграли Ульяна Тукуренова и Анна Щербакова.
Борица Бурятии победила на чемпионате России
Общество, Фото:
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