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Борица Бурятии победила на чемпионате России

Борица Бурятии победила на чемпионате России
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Турнир проходил в Подмосковье

Спортсменка из Бурятии Валерия Дондупова завоевала золото предолимпийского чемпионата России по женской борьбе. 3 мая борица стала лучшей в весовой категории до 65 кг, опередив соперниц из Москвы, Красноярского и Краснодарского краёв.

Вчера чемпионку встретили в аэропорту Улан-Удэ. Валерия Дондупова тренируется у Евгения Павлова, воспитанница СК «Номто», ЦСП, РСШОР.

Напомним, что всего Бурятия завоевала на чемпионате три медали. Бронзовые награды выиграли Ульяна Тукуренова и Анна Щербакова.
Бурятия спорт женская борьба чемпионат России

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