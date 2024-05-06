В районе Бурятии сломавшийся мост усложнил жизнь людям

Теперь водителям автобусов придётся высаживать на нём пассажиров



Накануне стало известно, что в Баргузинском районе сломался Кулутайский мост. Об этом сообщили местные жители, которые прислали фотоподтверждение в группу «Баргузин-инфо.24/7».



У переправы пообещали установить предупреждающие знаки. Сельчане поинтересовались, когда сооружение восстановят, поскольку многие добираются по нему на работу на автобусах и микриках.



В МАУ «Дорожное эксплуатационное управление» пояснили: повреждена одна сторона моста, потому транспорт пока будет ездить по второй, исправной. Сейчас на переправе действует ограничение по весу – не более 10 тонн. Проезжающим по ней водителям порекомендовали высаживать пассажиров.



- Ведётся работа по подвозу железобетонных труб для организации объездного пути для всех видов транспорта с полной массой не более 20 тонн, – подчеркнули в учреждении.







