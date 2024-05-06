Глава района получил представление
На автомобильной дороге на улице Кижингинская в селе Кижинга полностью отсутствовала горизонтальная разметка. Нарушение законодательства о безопасности дорожного движения выявила в ходе проверки прокуратура.
- По инициативе прокурора района должностное лицо администрации Кижингинского района привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог», - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Глава Кижингинского района получил прокурорское представление. После этого на дорогу нанесли разметку в соответствии с техническими нормами.
В Бурятии дорожную разметку нанесли благодаря прокуратуре
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