В Бурятии дорожную разметку нанесли благодаря прокуратуре

Общество, Фото: прокуратура Бурятии

Глава района получил представление



На автомобильной дороге на улице Кижингинская в селе Кижинга полностью отсутствовала горизонтальная разметка. Нарушение законодательства о безопасности дорожного движения выявила в ходе проверки прокуратура.



- По инициативе прокурора района должностное лицо администрации Кижингинского района привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог», - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Глава Кижингинского района получил прокурорское представление. После этого на дорогу нанесли разметку в соответствии с техническими нормами.



