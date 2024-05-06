В Улан-Удэ изменится график движения автобуса №92





В Улан-Удэ изменится график движения маршрута № 92. Об этом сообщили в МУП «Городские маршруты».- Для улучшения транспортного обслуживания населения, на маршруте №92 «мкрн Стеклозавод – Мемориал Победы» с 7 мая будет действовать новое расписание в будние дни. По обращениям местных жителей изменится время нескольких рейсов в вечернее время, - отметили на предприятии.Расписание маршрута №92 в выходные дни не меняется.