В Улан-Удэ кадеты приняли присягу







В ходе занятия офицер Росгвардии подполковник полиции Олег Х. рассказал школьникам о водружении Знамени Победы над Рейхстагом, о подвигах уроженцев Бурятии в Великой Отечественной войне и при проведении специальной военной операции.



Кроме того, в конце урока ребятам показали экипировку и вооружение бойца сил специального назначения Росгвардии. Школьники смогли примерить бронежилеты, каски, разгрузки, а также подержать в руках учебный автомат Калашникова, сообщает пресс-служба ведомства.











В улан-удэнской средней общеобразовательной школе № 47 имени Исая Калашникова прошла торжественная церемония принятия присяги кадетов подшефного класса Росгвардии. В мероприятии участвовали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по городу Улан-Удэ, представители силовых структур и родители кадет.Торжественное открытие началось с выноса государственного флага под гимн Российской Федерации.Ученики 6 класса произнесли торжественное обещание кадета Росгвардии и получили первое удостоверение. Уже вскоре школьники начнут изучать профильные дисциплины и проходить практическое обучение в рамках начальной военной подготовки, которым их будут обучать сотрудники ведомства.- Уверен, для каждого из вас этот день останется в памяти на долгие годы. Верность Родине, дисциплина, хорошая учёба станут для вас принципами жизни. С честью и гордостью несите звание кадета! – обратился к новоиспечённым кадетам заместитель командира батальона вневедомственной охраны Росгвардии по Улан-Удэ Алексей Дармаев.Для учеников школы № 1 села Сотниково Иволгинского района сотрудник спецподразделения «Барс» управления Росгвардии по Бурятии провёл урок мужества, посвящённый 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.