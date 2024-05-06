В Бурятии встретили «Машу и трёх медведей»

На видео попали медведица и сразу трое её медвежат



В Забайкальском национальном парке в Бурятии сняли на видео медведицу с тремя медвежатами.



Госинспекторы часто встречают эту медведицу в местности Монахово и в посёлке Катунь. Они давно назвали её Машей.



В этот раз косолапую заметил старший государственный инспектор Андрей Суханов на кордоне в Монахово. Маша была не одна.







- Знаменита героиня своей плодовитостью: раз в несколько лет появляется с тройняшками. Так случилось и в этом году! На видео многодетная хищница дважды резво отзывается на знакомый свист, проверяя, всё ли в порядке. На третий раз реакции не последовало. «Когда я ем, я глух и нем», – напомнила поговорку хозяйка тайги. Хотя, конечно, она всегда начеку: напоминаем, что медведицы, охраняющие своих чад, самые грозные и отъявленные защитницы, ни в коем случае нельзя к ним приближаться, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



По оценке специалистов, всё семейство чувствует себя уверенно: к людям близко не подходят, но и находиться поблизости не боятся. Медвежата довольно упитанные и явно потерей аппетита не страдают.



