В Бурятии лоб в лоб столкнулись «Лифан» и «Приус»

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

ДТП произошло в Заиграевском районе



В воскресенье, 5 мая, в Заиграевском районе Бурятии столкнулись «Лифан» и «Тойота Приус».



- Около 10 часов утра 19-летний водитель автомобиля «Лифан» в 10 км от посёлка Заиграево выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «Тойота Приус», - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



В результате ДТП пострадал 55-летний водитель «Тойоты», он получил травмы различной степени тяжести.

