Один газовый баллон взорвался, 14 вынесли: В Бурятии потушили пожар в кафе

В посёлке Заиграево в Бурятии потушили крупный пожар, охвативший кафе «Арюун». Пострадавших нет, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
- В 19:11 пожар ликвидирован на площади 80 кв.метров. Проводится проливка и разбор конструкций, - уточнили в ведомстве.
Как сообщал «Байкал-Dailу», во время пожара взорвался один баллон с газом. По уточнённой информации, ещё 14 успели вовремя вынесли: семь эвакуировали местные жители, ещё семь – прибывшие пожарные. Благодаря этому крупных разрушений удалось избежать.
Причины пожара и ущерб выясняются, на месте работает дознаватель МЧС.
В октябре 2019 года в Ethno Cafe на улице Ленина в Улан-Удэ взорвался один баллон с газом. Повреждения оказались внушительными: взрывная волна выбила стёкла и разрушила помещения. Пострадали 12 человек. Позже стало известно, что в кафе было шесть газовых баллонов; специалисты поясняли: взорвись они все, уничтожена была бы часть пешеходной улицы Ленина.