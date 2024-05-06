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Один газовый баллон взорвался, 14 вынесли: В Бурятии потушили пожар в кафе

Один газовый баллон взорвался, 14 вынесли: В Бурятии потушили пожар в кафе
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Проводится проливка и разбор конструкций

В посёлке Заиграево в Бурятии потушили крупный пожар, охвативший кафе «Арюун». Пострадавших нет, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

- В 19:11 пожар ликвидирован на площади 80 кв.метров. Проводится проливка и разбор конструкций, - уточнили в ведомстве.


Как сообщал «Байкал-Dailу», во время пожара взорвался один баллон с газом. По уточнённой информации, ещё 14 успели вовремя вынесли: семь эвакуировали местные жители, ещё семь – прибывшие пожарные. Благодаря этому крупных разрушений удалось избежать.

Причины пожара и ущерб выясняются, на месте работает дознаватель МЧС.

В октябре 2019 года в Ethno Cafe на улице Ленина в Улан-Удэ взорвался один баллон с газом. Повреждения оказались внушительными: взрывная волна выбила стёкла и разрушила помещения. Пострадали 12 человек. Позже стало известно, что в кафе было шесть газовых баллонов; специалисты поясняли: взорвись они все, уничтожена была бы часть пешеходной улицы Ленина.

пожар кафе

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