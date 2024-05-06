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В Бурятии тракторист сбил свою жену

В Бурятии тракторист сбил свою жену
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ДТП произошло во дворе дома

Житель Кяхтинского района Бурятии, управляя трактором, сбил свою жену.

ДТП произошло в субботу, 4 мая, в селе Убур-Киреть.

- Около 18 часов 65-летний водитель самодельного трактора во дворе своего дома совершил наезд на 68-летнюю супругу. В результате ДТП пожилая женщина с травмами госпитализирована в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Dailу», 5 мая в Хоринском районе пьяный водитель «Тойоты Камри» сбил пьяного пешехода.

ДТП

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