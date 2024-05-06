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Самбистки Бурятии завоевали 4 медали чемпионата России

Самбистки Бурятии завоевали 4 медали чемпионата России
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
В копилке республики – золото, серебро и две бронзы

В конце апреля в Зеленограде завершился чемпионат России по сурдлимпийскому самбо. В состязаниях приняли участие более 100 спортсменов из 13 регионов страны.

Сборная команда Республики Бурятия завоевала четыре медали. По информации министерства спорта РБ, золотую медаль завоевала Анна Гнеушева (СК «Номто») в весовой категории до 80 к. Серебряную награду выиграла Сахайаана Хаптагаева в весовой категории до 54 кг.

Бронза — у Юлии Малыгиной (до 59 кг) и Туяны Бадмаевой (до 65 кг).

Бурятия самбо спорт чемпионат России

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