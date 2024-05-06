Самбистки Бурятии завоевали 4 медали чемпионата России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

В копилке республики – золото, серебро и две бронзы



В конце апреля в Зеленограде завершился чемпионат России по сурдлимпийскому самбо. В состязаниях приняли участие более 100 спортсменов из 13 регионов страны.



Сборная команда Республики Бурятия завоевала четыре медали. По информации министерства спорта РБ, золотую медаль завоевала Анна Гнеушева (СК «Номто») в весовой категории до 80 к. Серебряную награду выиграла Сахайаана Хаптагаева в весовой категории до 54 кг.



Бронза — у Юлии Малыгиной (до 59 кг) и Туяны Бадмаевой (до 65 кг).



