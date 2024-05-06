В копилке республики – золото, серебро и две бронзы
В конце апреля в Зеленограде завершился чемпионат России по сурдлимпийскому самбо. В состязаниях приняли участие более 100 спортсменов из 13 регионов страны.
Сборная команда Республики Бурятия завоевала четыре медали. По информации министерства спорта РБ, золотую медаль завоевала Анна Гнеушева (СК «Номто») в весовой категории до 80 к. Серебряную награду выиграла Сахайаана Хаптагаева в весовой категории до 54 кг.
Бронза — у Юлии Малыгиной (до 59 кг) и Туяны Бадмаевой (до 65 кг).
Самбистки Бурятии завоевали 4 медали чемпионата России
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