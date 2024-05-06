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В Бурятии оштрафовали мужчину, который не хотел ехать в полицию

В Бурятии оштрафовали мужчину, который не хотел ехать в полицию
Происшествия, 
Ему придётся раскошелиться на 4 тысячи рублей

Житель Бурятии пошёл под суд за неповиновение сотруднику полиции – по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ. Как выяснилось, он проигнорировал законные требования правоохранителя и отказался проехать в отдел, оказав сопротивление и попытавшись скрыться.

На заседании мужчина не признал свою вину – заявил, что ничего не нарушал и сопротивление никому не оказывал. Страж порядка поддержал административный протокол. Он пояснил, что предъявил служебное удостоверение и попросил жителя республики проехать в отдел «в связи с проведением оперативно-розыскных мероприятий». Тот отреагировал агрессивно, на неоднократные требования успокоиться никак не отреагировал, а после оттолкнул сотрудника полиции и хотел скрыться.

Суд счёл, что представленных доказательств достаточно для признания мужчины виновным. Ему назначили штраф размером в 4 тысячи рублей. Постановление ещё не вступило в законную силу.

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