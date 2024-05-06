В Бурятии некоторые медики остались без увеличенных спецвыплат



- Мы ведём в амбулатории дневной стационар. Ставка медсестры числится за поликлиникой амбулатории. На ставке один сотрудник. Согласно постановлению правительства, медсестра дневного стационара имеет право на специальную социальную доплату в размере 30 000 рублей. Почему мы, выполняя эти обязанности, не имеем права на выплату? Получается, выполняем обязанности медсестры скорой помощи и бесплатно – медсестры дневного стационара, – заявили они.





Люди обратились за разъяснениями в саму центральную районную больницу.



- Там сказали, что мы якобы ведём дневной стационар, чтобы у нас был льготный стаж. В общем вразумительного ответа не получили. Нигде больше, ни на одном пункте СМП, не ведут дневной стационар – во всех ЦРБ эта ставка при поликлинике. Медсёстры скорой помощи оказывают помощь при отсутствии фельдшеров или помогают им, – добавили работники «скорой».



Такая ситуация, как выяснилось, не только в Бурятии. Сотрудники отделений скорой помощи из разных российских регионов жалуются на отсутствие обещанных надбавок и даже записывают видеообращения к Путину. К примеру, фельдшеры из челябинского села Кизильское не вошли в число получателей новых выплат. Их жалованье – 30-35 тысяч на одну ставку, но многие трудятся на двух и более, чтобы заработать больше, пишут местные СМИ. Сельчане рассчитывали, что с появлением спецвыплат смогут отказаться от работы в несколько смен, но не тут-то было.



То же самое – в городе Енисейск в Красноярском крае. По данным местных изданий, фельдшеры СМП не попали в первичное звено здравоохранения – их работу приравняли к сфере услуг. В итоге – никаких доплат.



В Минздраве Бурятии «Байкал-Daily» пояснили: перечень должностей, которым полагаются увеличенные специальные соцвыплаты, определён постановлением правительства № 343. У сотрудников СМП они остались прежними.



- К сожалению, данные выплаты у медработников станций и отделений скорой медицинской помощи не изменились согласно постановлению № 2568, – отметили в ведомстве.





С января прошлого года сотрудники 29 учреждений здравоохранения в Бурятии стали получать выплату, введённую вышеупомянутым постановлением правительства РФ № 2568. Её размер колеблется от 4500 до 18500 рублей – в зависимости от категории медицинских работников и вида медицинской организации, где они трудятся.

План мероприятий по предоставлению этой выплаты обсуждался на совещании под председательством зампреда правительства – главы Минздрава РБ Евгении Лудуповой при участии её зама, а также управляющего отделением СФР Климентия Шомоева и специалистов обоих ведомств. Деньги начали перечислять после того, как медучреждения сформировали реестры работников, имеющих право на такую поддержку.



Ничего предпринимать не требовалось – средства предоставляют автоматически. Рассчитывать на поддержку вправе медработники первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятые на станциях и в отделениях скорой помощи.





Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что повышенные доплаты к основной зарплате получат более 200 тысяч сотрудников больниц и поликлиник. Деньги им должны были перечислить в апреле. Однако в итоге прибавки дождались не все. В редакцию «Байкал-Daily» обратились медицинские сёстры пункта скорой помощи одной врачебной амбулатории, которая относится к Мухоршибирской центральной районной больнице.