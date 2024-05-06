06 мая

05 мая

Популярное

В Бурятии некоторые медики остались без увеличенных спецвыплат

В Бурятии некоторые медики остались без увеличенных спецвыплат
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Они не дождались надбавок в 30 тысяч рублей

В марте по всей стране по поручению президента РФ Владимира Путина увеличили социальные выплаты медицинским работникам, которые трудятся в малых городах, районных центрах и сёлах. Там, где проживает менее 50 тысяч человек, их размер вырос до 50 тысяч рублей для врачей и до 30 тысяч – для среднего персонала. Если в населённом пункте насчитывается от 50 000 до 100 000 жителей – до 29 и 13 тысяч соответственно. Это прописано в постановлении российского правительства № 343 от 20 марта 2024 года.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что повышенные доплаты к основной зарплате получат более 200 тысяч сотрудников больниц и поликлиник. Деньги им  должны были перечислить в апреле. Однако в итоге прибавки дождались не все. В редакцию «Байкал-Daily» обратились медицинские сёстры пункта скорой помощи одной врачебной амбулатории, которая относится к Мухоршибирской центральной районной больнице. 
 
- Мы ведём в амбулатории дневной стационар. Ставка медсестры числится за поликлиникой амбулатории. На ставке один сотрудник. Согласно постановлению правительства, медсестра дневного стационара имеет право на специальную социальную доплату в размере 30 000 рублей. Почему мы, выполняя эти обязанности, не имеем права на выплату? Получается, выполняем обязанности медсестры скорой помощи и бесплатно – медсестры дневного стационара, – заявили они.

Люди обратились за разъяснениями в саму центральную районную больницу.
 
- Там сказали, что мы якобы ведём дневной стационар, чтобы у нас был льготный стаж. В общем вразумительного ответа не получили. Нигде больше, ни на одном пункте СМП, не ведут дневной стационар – во всех ЦРБ эта ставка при поликлинике. Медсёстры скорой помощи оказывают помощь при отсутствии фельдшеров или помогают им, – добавили работники «скорой».

Такая ситуация, как выяснилось, не только в Бурятии. Сотрудники отделений скорой помощи из разных российских регионов жалуются на отсутствие обещанных надбавок и даже записывают видеообращения к Путину. К примеру, фельдшеры из челябинского села Кизильское не вошли в число получателей новых выплат. Их жалованье – 30-35 тысяч на одну ставку, но многие трудятся на двух и более, чтобы заработать больше, пишут местные СМИ. Сельчане рассчитывали, что с появлением спецвыплат смогут отказаться от работы в несколько смен, но не тут-то было.

То же самое – в городе Енисейск в Красноярском крае. По данным местных изданий, фельдшеры СМП не попали в первичное звено здравоохранения – их работу приравняли к сфере услуг. В итоге – никаких доплат.

В Минздраве Бурятии «Байкал-Daily» пояснили: перечень должностей, которым полагаются увеличенные специальные соцвыплаты, определён постановлением правительства № 343. У сотрудников СМП они остались прежними.
 
- К сожалению, данные выплаты у медработников станций и отделений скорой медицинской помощи не изменились согласно постановлению № 2568, – отметили в ведомстве.

С января прошлого года сотрудники 29 учреждений здравоохранения в Бурятии стали получать выплату, введённую вышеупомянутым постановлением правительства РФ № 2568. Её размер колеблется от 4500 до 18500 рублей – в зависимости от категории медицинских работников и вида медицинской организации, где они трудятся. 

План мероприятий по предоставлению этой выплаты обсуждался на совещании под председательством зампреда правительства – главы Минздрава РБ Евгении Лудуповой при участии её зама, а также управляющего отделением СФР Климентия Шомоева и специалистов обоих ведомств. Деньги начали перечислять после того, как медучреждения сформировали реестры работников, имеющих право на такую поддержку.

Ничего предпринимать не требовалось – средства предоставляют автоматически. Рассчитывать на поддержку вправе медработники первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятые на станциях и в отделениях скорой помощи.

выплаты медики скорая помощь Путин

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Борица Бурятии победила на чемпионате России
Борица Бурятии победила на чемпионате России
Общество, 06.05.2024
Турнир проходил в Подмосковье
По Улан-Удэ проедет «Трамвай Победы»
По Улан-Удэ проедет «Трамвай Победы»
Общество, 06.05.2024
Тематический вагон будет курсировать по маршруту №2
Улан-удэнцы полюбили парковаться на газонах
Улан-удэнцы полюбили парковаться на газонах
Общество, 06.05.2024
Каждый день в городе ловят по 20-30 таких нарушителей

В Бурятии некоторые медики остались без увеличенных спецвыплат
В Бурятии некоторые медики остались без увеличенных спецвыплат
Общество, 06.05.2024
Они не дождались надбавок в 30 тысяч рублей
В Бурятию доставили Благодатный огонь
В Бурятию доставили Благодатный огонь
Общество, 06.05.2024
Святыню встретили в Свято-Троицком храме в Улан-Удэ
В Бурятии документалисты повстречали медведя
Общество, 06.05.2024
Косолапый даже не обратил на них внимание
Улан-удэнцев штрафуют за собак и за парковку на газоне
Улан-удэнцев штрафуют за собак и за парковку на газоне
Общество, 06.05.2024
Административная комиссия собралась 3 мая
В нацпарке в Бурятии экотропы обработали от клещей
В нацпарке в Бурятии экотропы обработали от клещей
Общество, 06.05.2024
Посетителям не советуют сходить с троп во время прогулок
В Улан-Удэ кадеты приняли присягу
В Улан-Удэ кадеты приняли присягу
Общество, 06.05.2024
Росгвардейцы проводят патриотические мероприятия для детей
Улан-удэнцев просят «войти в ситуацию» по долгому отключению горячей воды
Улан-удэнцев просят «войти в ситуацию» по долгому отключению горячей воды
Общество, 06.05.2024
В Советском районе продолжат масштабную реконструкцию теплосетей
Половина улан-удэнцев назвали английский язык самым нужным для карьеры
Половина улан-удэнцев назвали английский язык самым нужным для карьеры
Общество, 06.05.2024
А вторым по востребованности оказался китайский
Улан-удэнцев накормят солдатской кашей в честь Дня Победы
Улан-удэнцев накормят солдатской кашей в честь Дня Победы
Общество, 06.05.2024
Отведать её горожане смогут в центре города и трёх парках
В Бурятии ожидается тёплая погода
В Бурятии ожидается тёплая погода
Общество, 06.05.2024
Правда, местами прогнозируют небольшой дождь и ветер
Жителей Бурятии предупредили об угрозах детям в Интернете
Жителей Бурятии предупредили об угрозах детям в Интернете
Общество, 06.05.2024
В МВД рассказали, какие опасности подстерегают их в Сети
Советский район Улан-Удэ останется без горячей воды на всё лето
Советский район Улан-Удэ останется без горячей воды на всё лето
Общество, 06.05.2024
Появился полный график отключений воды на лето

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^