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В Бурятии пьяный водитель сбил пьяного пешехода

В Бурятии пьяный водитель сбил пьяного пешехода
Происшествия,  Фото:УГИБДД
Наезд произошёл ночью

Стали известны подробности наезда на пешехода, произошедшего ночью в воскресенье, 5 мая, в Хоринском районе Бурятии. Как выяснилось, и водитель, и пострадавший были пьяны.

- 41-летний водитель автомобиля «Тойота Камри», следуя в состоянии алкогольного опьянения по улице Кучумова в селе Верхние Тальцы, совершил наезд на 22-летнего пешехода. Молодой человек тоже был в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили сегодня в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести.

Как сообщал «Байкал-Dailу», до этого наезд на пешехода был зарегистрирован 26 апреля в Улан-Удэ – 14-летнюю девочку сбили прямо на «зебре»
ДТП алкогольное опьянение

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