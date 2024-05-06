Наезд произошёл ночью
Стали известны подробности наезда на пешехода, произошедшего ночью в воскресенье, 5 мая, в Хоринском районе Бурятии. Как выяснилось, и водитель, и пострадавший были пьяны.
- 41-летний водитель автомобиля «Тойота Камри», следуя в состоянии алкогольного опьянения по улице Кучумова в селе Верхние Тальцы, совершил наезд на 22-летнего пешехода. Молодой человек тоже был в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили сегодня в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести.
Как сообщал «Байкал-Dailу», до этого наезд на пешехода был зарегистрирован 26 апреля в Улан-Удэ – 14-летнюю девочку сбили прямо на «зебре».
В Бурятии пьяный водитель сбил пьяного пешехода
Происшествия, Фото:
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