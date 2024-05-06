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Улан-удэнцы полюбили парковаться на газонах

Улан-удэнцы полюбили парковаться на газонах
Общество,  Фото:КГХ
Каждый день в городе ловят по 20-30 таких нарушителей

В столице Бурятии продолжается «охота» на автомобилистов, которые бросают свои машины на газонах. Их отслеживают сотрудники управления административного контроля мэрии с помощью программно-аппаратного комплекса «Дозор-М».

Оборудование крепится на стекле служебного авто и в реальном времени фиксирует транспортные средства, оставленные на озеленённых территориях. Комплекс распознаёт госномера, но делать это можно и просто обходя улицы с планшетом «Дозор-М» в руках.

На нарушениях поймали и оштрафовали уже 75 водителей – каждый день попадается по 20-30 человек. Ещё 300 протоколов находятся на рассмотрении, сообщили в комитете городского хозяйства. Чаще всего улан-удэнцы бросают свои машины на улицах Революции 1905 года, Путейская, Шульца, Туполева, Солнечная, проспектах Победы и Автомобилистов и во дворах многоквартирных домов.

По вине таких водителей естественные природные газоны уничтожаются шинами и в итоге не создаётся нормальный зелёный покров. Нарушителям грозят штрафы, размер которых колеблется от 3 до 5 тысяч рублей – для физических и от 30 до 50 тысяч – для юридических лиц.


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