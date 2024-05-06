Половина улан-удэнцев назвали английский язык самым нужным для карьеры

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

А вторым по востребованности оказался китайский



Представители сервиса SuperJob устроили опрос и выяснили, что почти половина (47%) жителей бурятской столицы из всех иностранных языков считают наиболее полезным для карьеры английский. Именно его чаще всего указывают в вакансиях.



Кроме того, всё большую востребованность у работодателей приобретает китайский, да и 12% улан-удэнцев (а это каждый восьмой) считают, что он может сыграть значимую роль в продвижении по службе. Другие языки – арабский, немецкий и испанский – горожане упоминали гораздо реже (1-2% голосов). А каждый четвёртый (25%) констатировал, что в его работе иностранный вообще не нужен.



Каждый второй опрошенный уверен, что для будущего детей самым полезным будет знание английского, но уже 33% поддерживает изучение китайского. Около 2% назвали важным знание арабского, по 1% – французского, немецкого, испанского и японского, а ещё 2% упомянули другие варианты. Только 5% респондентов заявили, что их сыновьям и дочерям это не понадобится.





