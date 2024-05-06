В Улан-Удэ разыграли футбольный «Кубок Победы»

Победила команда Забайкальского



Традиционный XXIII турнир по футболу «Кубок Победы» прошёл в Улан-Удэ, на школьном стадионе средней школы №55. На футбольном поле встретились 7 команд из 140-х кварталов, микрорайонов Забайкальский и Энергетик и 43 квартала.



- Футбольные матчи пролетели на одном дыхании. Турнир был насыщен красивыми голами и напряжёнными моментами, - сообщили в пресс-службе Улан-Удэнского горсовета.



Первое место завоевала команда из микрорайна Забайкальский. Второе место выиграл микрорайон Энергетик. Третье место заняла команда из 140-х кварталов.



По итогам турнира были отмечены: лучший вратарь – Иваненко А., ветеран спорта (турнира) – Тихонов О. и самый лучший судья турнира - Горбунов Д.

