Победила команда Забайкальского
Традиционный XXIII турнир по футболу «Кубок Победы» прошёл в Улан-Удэ, на школьном стадионе средней школы №55. На футбольном поле встретились 7 команд из 140-х кварталов, микрорайонов Забайкальский и Энергетик и 43 квартала.
- Футбольные матчи пролетели на одном дыхании. Турнир был насыщен красивыми голами и напряжёнными моментами, - сообщили в пресс-службе Улан-Удэнского горсовета.
Первое место завоевала команда из микрорайна Забайкальский. Второе место выиграл микрорайон Энергетик. Третье место заняла команда из 140-х кварталов.
По итогам турнира были отмечены: лучший вратарь – Иваненко А., ветеран спорта (турнира) – Тихонов О. и самый лучший судья турнира - Горбунов Д.
В Улан-Удэ разыграли футбольный «Кубок Победы»
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